Финно-украинский стартап PromoRepublic привлек инвестиции

Финно-украинский стартап PromoRepublic привлек 1.200.000 долларов инвестиций.
Финно-украинская стартап-компания PromoRepublic привлекла 1.200.000 долларов инвестиций от нескольких инвесторов в раунде финансирования. Стартап разрабатывает технологию при помощи которой маркетологи малого и среднего бизнеса могут создавать контент для соц.сетей. Компания PromoRepublic заменяет классическое агентство маркетинга в соц.сетях.
У стартапа PromoRepublic это посевной раунд финансирования. В нем приняли участие дочь американского учёного австрийского происхождения, экономиста Петера Фердинанда Друкера Сесили Друкер, харьковчанин Николай Белогорский (в украинском сегменте интернета Белогорского больше знают, как «бизнес-ангела» — инвестора, который помогает украинским стартапам проложить дорогу в жизнь), Агентство Tekes из Финляндии по финансированию технологий и инноваций, инвестфонды Howzat Partners, Digital Future и Spring Capital. Летом 2016 года компания PromoRepublic смогла привлечь €500 тысяч инвестиционных средств после чего заработала в Америке.
Привлеченные средства будут направлены на разработку программы ИИ которую использует данный продукт стартапа. Программа будет совершать анализ эффективности наполнения ресурса соц.сетей Фейсбук, Инстаграм и Твиттер после чего в автоматическом режиме произведет генерацию шаблонов на основании наилучших бизнес-постов для каждой бизнес-категории.
Со слов сооснователя стартапа Макса Печерского - в компании неоднократно вели переговоры с представителями соц.сети Фейсбук, но наполнение ресурса малого и среднего бизнеса имеет весьма низкое качество, что печалит обе стороны. Они не видят соц.сети как средство для успешного продвижения своих продуктов. В стартапе рассчитывают возвратить соц.сеть Фейсбук в маркетинговые планы бизнеса используя шаблоны, автоматизации и искусственного интеллекта. Продукт стартапа помогает маркетологам понять, какая информация более воспринимается пользователями, как ее преподносить для более успешного восприятия, с какой периодичностью это делать и т.п.
Главный офис стартапа располагается в Хельсинки, а разработчики работают из офиса в столице Украины. У стартапа имеется офис и в Сан-Франциско. В настоящее время в стартап имеет базу в около 50.000 средних и малых бизнесов со стран всего мира. Подписчики и их аккаунты составляют около 5.500.000 пользователей. Посты созданные при помощи сервиса составляют около 2.500.000 штук. База подписчиков увеличивается на 15% ежемесячно.
У стартапа есть конкуренты, но подписка например на DIFM-сервисы составляет от трехсот долларов ежемесячно, а подписка на PromoRepublic начинается всего лишь с двадцати долларов.
По материалам: https://ain.ua/2017/06/27/promorepublic-podnyal-1-2-mln