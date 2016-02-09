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JASK выходит из "скрытности" и привлекает $12 млн.

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Старый Сегодня, 19:29
#1
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Имя: Владимир
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JASK выходит из "скрытности" и привлекает $12 млн.
Сегодня JASK выходит из режима «скрытности», получив $12 млн., стартап разработал технологию машинного обучения, которая автоматизирует мониторинг и управление сетью для отделов кибербезопасности.
Создатели сервиса JASK уверены в том, что ситуация вокруг безопасности довольно удручюща, поскольку специалистов соответствующего профиля не хватает для удовлетворения требований современного бизнеса. Проще говоря, компании не успевают реагировать на каждое нарушение, с которыми они сталкиваются, потому что не имеют достаточно специалистов в сфере киберезопасности.
В соответствии с заявлением стартапа, для управления нехваткой кадров компании могут обратиться к автоматизированным службам, таким как JASK, которые будут отслеживать сети и указывать на приоритетные угрозы главным сотрудникам службы информационной безопасности и их командам.
Компания была основана ветераном сетевой безопасности Грегом Мартином, соучредителем ThreatStream (теперь Anomali), который также разрабатывал технологии сетевого мониторинга.
Последний раунд JASK возглавили Dell Technologies Capital и TenEleven Ventures с дополнительными обязательствами прежних инвесторов Battery Ventures и Vertical Venture Partners.
В рамках сделки Дипак Джееканкумар, управляющий директор Dell Technologies Capital, и Марк Хатфилд, управляющий партнер TenEleven Ventures, войдут в совет директоров компании.
Компания будет использовать полученные средства, чтобы нанять больше специалистов и ускорить разработку своих продуктов, а также сконцентрируется на конкретных направлениях исследований в области машинного обучения.
«Без ИИ и машинного обучения кибербезопасность будет оставаться сложной проблемой для решения», - сказал Дипак ДжеванКумар, управляющий директор Dell Technologies Capital.
Переведено специально для форума mmgp:
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