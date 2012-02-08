Sapphire представил 5 видеокарт для майнинга

Одной из новейших тенденций, появившихся в последнее время, является то, что видеокарты пользуются большим спросом. Это связано главным образом с тем, что больше людей принимают участие в добыче альткойнов. В частности, пользователи используют GPU от AMD и NVIDIA для майнинга Ether, Dash, ZCash и Monero и других валют. Sapphire теперь пытается заняться этим рынком, путем выпуска своей новой линейкой видеокарт. Это, по меньшей мере, интересное развитие.
Хотя карты AMD и NVIDIA хорошо подходят для майнинга криптовалют, нехватка вызывает проблемы. Более конкретно, люди, желающие создать ПК, не могут купить подходящую карту в большинстве стран. Это происходит из-за криптовалютных майнеров, скупающих все запасы. Благодаря Sapphire эта ситуация изменится. Фактически, компания представила 5 различных видеокарт для криптовалютного майнинга.
Кроме того, эти видеокарты от Sapphire теперь доступны для предварительного заказа в Соединенном Королевстве. Платить за эти карты с помощью биткойнов или других криптовалют было бы, по меньшей мере, разумным. В «Mining Edition» этих карт нет выходных данных дисплея, за исключением Radeon RX 560. Безголовые карты работают отлично для криптовалютного майнинга, так как они не будут подключены к дисплею в ближайшее время.
Что еще более важно, новые карты Sapphire обеспечивают лучшую производительность. По сравнению с текущим чипсетом Elpida новые карты от Sapphire позволяют издавать дополнительные 2-3MH / s из каждой карты. Для людей, работающих на ферме с 50 и более картами, это значительное улучшение. Больше производительности по доступной цене невозможно будет игнорировать. Имейте в виду, что эти новые GPU для криптовалютного майнинга имеют высокую цену. Этого следовало ожидать.
Приятно видеть, что Sapphire совершает некоторые "набеги". Карты для майнинга имеют только годовую гарантию. Также сомнительно, что эти карты можно легко перепродать. У них нет подключения к дисплею, что выключает сделку с геймерами. Будет интересно посмотреть, сколько из этих карт будет продано через несколько месяцев.
Перевод специально для mmgp.ru