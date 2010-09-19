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Стартап Auth0 привлек $30 млн для своего сервиса безопасной идентификации

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Старый Сегодня, 19:21
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Стартап Auth0 привлек $30 млн для своего сервиса безопасной идентификации


Стартап Auth0, который помогает разработчикам управлять идентификацией и аутентификацией, сегодня объявил о привлечении дополнительных 30 миллионов долларов инвестиций в раунде, возглавленном венчурной компанией Meritech Capital Partners. Кроме того, в данном раунде участвовали и действующие инвесторы Bessemer Venture Partners, Trinity Ventures и K9 Ventures.

Стартап из Белвью (штат Вашингтон) разработал сервис по управлению идентификацией и доступом, который клиенты могут интегрировать непосредственно в свои платформы. ”Мы предлагаем универсальную платформу идентификации, которая позволяет разработчикам и IT-архитекторам устранять риски в тысячи строк программного кода в своих собственных приложениях“, – сообщил генеральный директор Auth0 Джон Гелси во время своего интервью изданию VentureBeat. ”С помощью Auth0 вы можете эффективно устранять угрозы внутри своих приложений“.

Стартап предлагает аутентификацию без пароля несколькими способами, включая регистрацию по электронной почте, проверку с помощью SMS-кода и регистрацию отпечатков пальцев на устройствах, которые ее поддерживают. По словам Гелси, сервис позволяет клиентам добавлять систему аутентификации Auth0 в любые сторонние пользовательские приложения.



Другая компания Trusona, которая недавно объявила о новом раунде финансирования, также пытается решить проблему идентификации без пароля с помощью QR-кода.

Auth0 утверждает, что у него уже есть более 2000 клиентов, включая Atlassian, Dow Jones, Гарвардскую медицинскую школу, Mozilla и Nvidia. Абонентская плата зависит от количества активных пользователей в месяц и начинается от 13 долларов в месяц до миллионов долларов за год.

Хранение всех ваших логинов на одной платформе достаточно удобно, но, как видно из недавнего взлома OneLogin, никакая платформа не защищена от хакеров.

NTT DOCOMO Ventures (венчурное подразделение японской телекоммуникационной компании) и Telstra Ventures (венчурная компания австралийского мобильного оператора) также присоединились к сегодняшнему раунду в качестве стратегических инвесторов. Это должно помочь Auth0 расширить свой глобальный бизнес. По словам Гелси, стартап также может использовать свежий капитал для совершения определенных приобретений.

Основанный в 2013 году стартап Auth0 привлек в общей сложности 54 миллиона долларов. В настоящее время в данной компании работает 225 сотрудников в офисах в Бельвю, Лондоне, Буэнос-Айресе, а вскоре и в Сиднее.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/06/27/a...secure-logins/

https://text.ru/antiplagiat/595275b1959b0
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