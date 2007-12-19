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Sapphire выпустит 5 новых видеокарт для майнинга альткойнов

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Старый Сегодня, 19:17
#1
Форекс-блогер
 
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Sapphire выпустит 5 новых видеокарт для майнинга альткойнов
Одной из новейших тенденций, появившихся в последнее время, является то, как видеокарты пользуются большим спросом. Это связано главным образом с тем, что больше людей принимают участие в добыче альткойнов. В частности, пользователи используют графические процессоры AMD и NVIDIA для работы с Ether, Dash, ZCash и Monero, среди других валют. Sapphire теперь пытается занять этот рынок своей новой линейкой видеокарт.


Хотя карты AMD и NVIDIA хорошо подходят для этой цели, их нехватка вызывает проблемы. Люди, желающие создать собственный компьютер для майнинга, не могут купить подходящую графическую карту в большинстве стран. Это происходит из-за криптовалютных майнеров, скупающих все запасы видеокарт. Благодаря Sapphire эта ситуация изменится. Фактически, компания представила 5 различных видеокарт, которые «заточены» под майнинг криптовалюты.
Эти карты теперь доступны для предварительного заказа в Соединенном Королевстве. Ожидается, что другие сайты также будут предлагать эти карты в будущем. Платить за эти карты с помощью биткойнов или других альткойнов кажется вполне разумным решением.
Что еще более важно - новые карты Sapphire обеспечивают лучшую производительность. По сравнению с текущим чипсетом Elpida новые карты выпуска Sapphire позволяют развивать дополнительные 2-3MH / s для каждой карты. Для людей, работающих на ферме из 50 этих карт, это значительное улучшение. Больше производительности по доступной цене – это явный прорыв. Имейте в виду, что эти новые графические процессоры для криптовалютных вычислений имеют достаточно высокую цену. Этого впрочем и следовало ожидать.

Приятно видеть, что Sapphire совершает некоторые попытки выйти на этот рынок. Появление видеокарт от конкурентов это вопрос времени, так как конкуренция в этом сегменте достаточно сильна. AMD или NVIDIA не дремлют. Помните, что в/карты для майнинга имеют только годовую гарантию. Также сомнительно, что их можно легко перепродать. У них нет подключения к дисплею, которое может быть использовано геймерами. Будет интересно посмотреть, сколько из этих карт будет продано через несколько месяцев.

перевод специально для mmgp.ru
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Старый Сегодня, 19:38
#2
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Re: Sapphire выпустит 5 новых видеокарт для майнинга альткойнов
новость была забронирована - http://mmgp.ru/showthread.php?t=4490...=#post12994287
Поэтому это повтор моей новости: http://mmgp.ru/showthread.php?t=522791
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