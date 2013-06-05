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Блокчейн-стартап Veem интегрирует свои услуги в сервис Intuit QuickBooks

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Блокчейн-стартап Veem интегрирует свои услуги в сервис Intuit QuickBooks


Клиенты американского сервиса Intuit QuickBooks, который занимается выпуском программного обеспечения для бухгалтерского учёта теперь смогут отправлять международные денежные переводы через американского платежного блокчейн-провайдера Veem в качестве альтернативы традиционным банковским переводам.

Объявление об этом было сделано вчера на конференции "Money2020 Europe" и данная интеграция направлена на то, чтобы помочь бухгалтерам упростить такие переводные операции и одновременно снизить комиссионные за переводы. В связи с этим, платежный провайдер Veem заявил, что теперь пользователи его сервиса смогут получать такие услуги по сниженной цене, а не платить по 40-50 долларов США в карман поставщиков альтернативных платежей.

Согласно информации размещенной на веб-сайте провайдера Veem, спрэд между покупкой и продажей валюты через этот сервис колеблется от 1,5% до 1,9% в зависимости от размера самой проводимой транзакции.

Также сообщается, что в настоящее время, через эту услугу пользователи смогут отправлять и получать денежные средства из 24 стран мира, а также могут использовать возможности совершать транзакции в разных валютах мира. Ранее онлайн-ресурс CoinDesk сообщал о ребрендинге платежного сервиса Veem, который в марте этого года получил в раунде финансирования "B" сумму в размере 24 млн долл. США.

И вот теперь отправка денежных переводов с вышеупомянутого сервиса Intuit как бы знаменует собой завершение экспериментов по предоставлению услуг на основе блокчейн и налаживание уже нормального сервриса на его основе, что позволит этому сервису намного улучшить свою линейку продуктов, которые они предлагают на этот рынок.

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/595271c9274cc
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