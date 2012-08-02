По заказу банков IBM построит систему транзакций на основе блокчейна

Технологический гигант IBM построит платформу на основе блойчейна для семи крупных европейских банков, включая HSBC и Deutsche Bank, которая будет направлена на упрощение транзакций торгового финансирования для малых и средних компаний. В прошлом году IBM и Economist Intelligence Unit провела опрос среди банков, в результате чего для разработки платформы транзакций будет использоваться блокчейн — базовая технология, лежащая в основе Bitcoin.
Технология Blockchain обеспечивает электронную регистрацию и систему обработки транзакций, которая позволяет всем участникам отслеживать сделку с помощью безопасной сети, при этом исключается необходимость обращаться к третьим лицам. Все это выглядит привлекательно, если сравнивать с нынешним процессом — сделки по торговому финансированию сопровождаются сложной бумажной волокитой, необходимо использовать услуги международных курьерских служб, а сама система уязвима для мошенничества с документами. В некоторых ситуациях, процесс перевода денег может занять до месяца!
Генеральный менеджер по торговому финансированию в KBC, одного из банков в консорциуме, Хьюберт Бденау сказал: «Мы получим платформу, которая объединит покупателей и продавцов, а торговые транзакции с момента их заказа и до транспортировки денег станут очень прозрачными. Первыми услугами, которые станут доступны всем покупателям и продавцам станет финансирование и покрытие рисков, а также система отслеживания, позволяющая следить за физической передачей имущества». Консорциум цифровых торговых сетей также включает Societe Generale, Natixis, Rabobank и Unicredit, нацелен на то, чтобы платформа была запущена и доступна представителям среднего и малого бизнеса до конца года.
В Европе насчитывается более 20 миллионов МСП, которые создают около 85% рабочих мест, поэтому помощь предприятиям окажет положительное воздействие на экономику. Представитель банка KBC заявил, что создание новой платформы кардинально не изменит рынок. Вряд ли после создание новой системы транзакций половина МСП перейдет на нее — это не выглядит реалистично, но безопасность переводов увеличится.
Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%