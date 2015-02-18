Barclays совместно с Центробанком ОК обсуждают возможности использования Bitcoin

Barclays, крупнейший в Великобритании банк, обсуждает возможности использования криптовалют, в том числе и Bitcoin c финансовым регулятором Великобритании.
Ashok Vaswani, генеральный директор Barclays в Великобритании, сообщил, что банки и Финтех корпорации вели переговоры по поводу управления финансовыми активами, связанными с криптовалютами с финансовым регулятором Великобритании.
В интервью с CNBC Ashok Vaswani был задан конкретный вопрос о возможности Barclays включить в перечень оказываемых банком услуг возможность открытия Bitcoin cчетов, в то время как инвесторы по всему миру все более активно пользуются криптовалютами.
“Как вы считаете, сможет ли Barclays осуществлять работу с криптовалютами? Намерены ли вы работать в этом направлении,” - был задан вопрос, намекая на планы финансового гиганта Fidelity по осуществлению операций по работе с криптовалютами . В конце этого года, клиенты Fidelity смогут использовать Bitcoin и Ethereum, если у них таковые имеются, через расположенную в США биржу криптовалют Coinbase.
Хотя детали не раскрываются, банковская и исполнительная власти обсуждали возможность привлечения криптовалют “в игру”, хотя нет никаких доказательств, чтобы сказать, что “данное действие” повлечет за собой внедрение криптовалюты в общество.
"На самом деле уже обсуждалось с рядом Финтех корпораций о возможности внедрения использования в деятельности предприятий различных криптовалют, в том числе и Bitoin. Очевидно, это новое направление, эта та область, где нам надо быть осторожным. Мы работаем над решением данного вопроса"
Ashok Vaswani с осторожностью относится к нововведениям, так как финансовый регулятор, отзываясь о инновациях в сфере финансовых технологий, призвал общественность остерегаться торговли или инвестирования в такие цифровые валюты, как Bitcoin не так давно.
В публичном выступлении в начале этого месяца, директор по развитию финансового регулятора Chris Woolard сообщил, что регулятор не запрещает регулируемым им фирмам торговать криптовалютами, также как не запрещает банкам предоставлять банковских услуги фирм с использованием технологии blockhain и криптовалют.
“Я не говорю, что мы рассматриваем цифровые валюты как неотъемлемо плохую вещь...но мы должны проявлять осторожность,” заявил Woolard.
Сообщив о том, что дискуссии о криптовалютах имели место, Ashok Vaswani не сказал о реакции регулятора на переговоры.
“Много работы было проделано с использованием blockchain технологии” добавил генеральный директор Barclays, указав, что Barclays осуществил первую в мире торговую финансовую транзакцию на технологии blockchain в сентябре 2016 года, связанную с экспортом сыра и сливочного масла из ирландского сельскохозяйственного кооператива торговой компании на Сейшельских островах.
Barclays уже использовал цифровую валюту в партнерстве с бывшим bitcoin-стартапом Circle, который получил лицензию от FCA (финансового регулятора) в апреле 2016 года. Кроме того, бывший генеральный директор подразделения банка Barclays Anthony Jenkins в конце 2015 года, спрогнозировал, что банковская отрасль потеряет 50% своих сотрудников из-за развития финансовых технологий.
Специально для mmgp.ru
По материалам
https://www.cryptocoinsnews.com/barc...ial-regulator/
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