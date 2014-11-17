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Diffblue привлек $22 млн., чтобы ИИ помогал в разработке программного обеспечения

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Diffblue привлек $22 млн., чтобы ИИ помогал в разработке программного обеспечения

Оксфордский университет продолжает оставаться кузницей талантов в области искусственного интеллекта (ИИ), подпитывая не только академические исследования в области ИИ, но и амбиции стартапов и крупных технологических компаний. Одним из последних стартапов, базирующихся в Оксфорде и применяющих ИИ, в этот раз для разработки программного обеспечения, является Diffblue.

Молодая компания привлекла 22 миллиона долларов в рамках финансирования серии A. Раунд возглавила Goldman Sachs Principal Strategic Investments при участии Oxford Sciences Innovations и Оксфордского фонда технологий и инноваций.

Появившийся в результате десятилетних исследований, стартап Diffblue описывает свой ИИ как способный построить точную математическую модель любой кодовой базы, имея лишь несколько примеров. Полученная модель позволяет получить глубокое семантическое понимание того, что пытается сделать компьютерная программа и исходя из этого можно автоматизировать ряд аспектов разработки программного обеспечения. Первоначально Diffblue работает над тремя продуктами, построенными на базовом ИИ-механизме.

Первый - это тестовый продукт, который автоматически обнаруживает ошибки и пишет тесты, что является одной из наиболее трудоемких стадий качественной разработки программного обеспечения. Это важно, особенно для критически значимых приложений, где сбой программного обеспечения может стоить жизни или привести к потере огромных сумм денег.

Второй продукт Diffblue - это решение в области безопасности, которое автоматически определяет уязвимости и генерирует тесты для этих ошибок.

Третий продукт - это решение в области рефакторинга, которое автоматически переписывает плохо скомпонованный или устаревший код (вдумайтесь: ИИ, который может автоматически обновлять кодовую базу для поддержки последней реализации языка программирования или фреймворка).

Однако учредитель компании Дэниэл Кронинг, профессор компьютерных наук Оксфордского университета, говорит, что гораздо более масштабное и амбициозное видение состоит в том, что Diffblue может стать достаточно умным, чтобы самостоятельно писать целые компьютерные программы просто получив несколько образцов желаемого результата, например, написать на заказ программное обеспечение для управления умным домом.

Его более широкий тезис состоит в том, что общество никогда не будет производить достаточного количества разработчиков программного обеспечения, несмотря на все усилия, которые были сделаны в течение последних десяти лет. Поэтому, чем больше ИИ может дополнить или даже заменить существующие методы разработки программного обеспечения, тем выше шансы, что он должен развиваться для удовлетворения растущего спроса.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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