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Израильский стартап Trax привлек $64 млн инвестиций.

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Израильский стартап Trax привлек $64 млн инвестиций.


Стартап-компания из Израиля Trax получила $64.000.000 инвестиционных средств.



Израильский стартап Trax объявил о получении $64.000.000 инвестиционных средств в очередном раунде финансирования серии Е.

Текущий раунд был возглавлен фондом прямых инвестиций из Америки под названием Warburg Pincus при участии уже существующих инвесторов стартапа это финансовых компаний - Investec Bank и Broad Peak Investment.

После текущего раунда финансирования общая сумма полученных инвестиционных средств стартапом составила $167.000.000.

Продукт стартапа - это онлайн-площадка с прорывной технологией, которая является новаторским распознаванием изображений и аналитикой в розничной торговле. Полный анализ полки с продуктами предоставляется в течение нескольких минут в магазине. Современные алгоритмы компьютерного анализа были специально разработаны с учетом рынка потребительских товаров. Разработка стартапа применяется в более чем 45 странах. Клиентами Trax являются такие известные организации как: Coca Cola, Nestle, Procter & Gamble, Henkel и Walmart.



Стартап был создан в 2010 году. В настоящее время в стартапе трудятся 220 работников, 130 из которых работают в Тель-Авиве.

В начале текущего года Trax заявил о привлечении $19.500.000 инвестиционных средств в финансировании раунде D, а летом прошлого года стартап привлек $40.000.000 в раунде финансирования серии С.

По материалам: http://itbusinessweek.com/trax-64m/

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