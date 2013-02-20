Израильский стартап Trax привлек $64 млн инвестиций.

Стартап-компания из Израиля Trax получила $64.000.000 инвестиционных средств.
Израильский стартап Trax объявил о получении $64.000.000 инвестиционных средств в очередном раунде финансирования серии Е.
Текущий раунд был возглавлен фондом прямых инвестиций из Америки под названием Warburg Pincus при участии уже существующих инвесторов стартапа это финансовых компаний - Investec Bank и Broad Peak Investment.
После текущего раунда финансирования общая сумма полученных инвестиционных средств стартапом составила $167.000.000.
Продукт стартапа - это онлайн-площадка с прорывной технологией, которая является новаторским распознаванием изображений и аналитикой в розничной торговле. Полный анализ полки с продуктами предоставляется в течение нескольких минут в магазине. Современные алгоритмы компьютерного анализа были специально разработаны с учетом рынка потребительских товаров. Разработка стартапа применяется в более чем 45 странах. Клиентами Trax являются такие известные организации как: Coca Cola, Nestle, Procter & Gamble, Henkel и Walmart.
Стартап был создан в 2010 году. В настоящее время в стартапе трудятся 220 работников, 130 из которых работают в Тель-Авиве.
В начале текущего года Trax заявил о привлечении $19.500.000 инвестиционных средств в финансировании раунде D, а летом прошлого года стартап привлек $40.000.000 в раунде финансирования серии С.
По материалам: http://itbusinessweek.com/trax-64m/