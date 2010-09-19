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Стартап Sumo Logic привлек $75 млн для своей интеллектуальной аналитической платформы



Облачная интеллектуальная аналитическая платформа Sumo Logic, сегодня объявила о привлечении 75 миллионов долларов инвестиций, а также о своих дальнейших планах выхода на IPO.



Генеральный директор Рамин Саяр не захотел называть точные сроки проведения IPO, но он признал, что это будет следующий логический шаг для компании, и что полученное сегодня финансирование поможет ей активно развиваться и масштабировать свою деятельность.



Саяр не стал уточнять текущую оценку, но с учетом сегодняшнего раунда общая сумма привлеченных стартапом инвестиций достигла 235 миллионов долларов, с момента его основания 7 лет назад. Предыдущий раунд в 80 миллионов долларов был завершен около двух лет тому назад.



Текущий раунд возглавил венчурный фонд Sapphire Ventures и инвесторы из Силиконовой долины, включая Accel Partners, Sequoia Capital, DFJ Growth, Greylock Partners, Institutional Venture, а также Sutter Hill Ventures.



Управляющий директор венчурной компании Sapphire Ventures Джай Дас, сообщил, что стартап имеет хорошие перспективы для своего дальнейшего успешного развития. ”Весь сектор аналитики был перевернутым с ног на голову огромными сдвигами в облачных вычислениях и машинном обучении, создавая тем самым отличную возможность для новых инновационных компаний процветать и завоевывать значительную долю на рынке“, – заявил Джай Дас. Он делает ставку на то, что Sumo Logic сможет успешно воспользоваться этими тенденциями.







Sumo Logic помогает компаниям отслеживать данные журнала, а также информацию о различных событиях и временных рядах. Сервис применяет эти данные для обеспечения безопасности, обнаружения угроз и лучшего понимания того, что происходит в вашей сети, и все это в облачном пакете.



Фактически, с 1500 клиентами и 30 000 активными пользователями компания анализирует около 100 петабайт данных каждый день. Это довольно серьезный объем данных, и Джай Дас считает, что для его обработки требуется эффективное облачное решение. По мере того, как стартап растет и расширяется в мониторинг устройств «Интернета вещей» (поскольку с новым притоком денежных средств он планирует этим заняться), это требование должно стать еще более выраженным, поскольку в систему будет поступать еще больше данных.



Люди не в состоянии обработать подобный объем данных, и, как и следовало ожидать, Sumo Logic внедрил у себя системы глубокого машинного обучения, чтобы помочь клиентам лучше понимать массивные данные. Чем больше данных появляется по мере роста компании, тем более эффективные модели машинного обучения должны использоваться.



На прошлой неделе Elastic приобрела Opbeat для расширения своей деятельности от поиска, аналитики и анализа журналов до управления производительностью приложений. И Саяр говорит, что это направление будет логическим продолжением того, что они делают, так же как и Elastic. Хотя он и не уточнил, когда именно это произойдет, стартап собирается этим заняться, благодаря полученным сегодня инвестициям.



Основанный в 2010 году Sumo Logic смог составить достойную конкуренцию таким крупнейшим проектам, как Splunk, Loggly и LogRhythm. Среди клиентов данной компании присутствуют такие известные бренды, как Zuora, Toyota, Airbnb и Delta.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/06/27/su...e-road-to-ipo/



https://text.ru/antiplagiat/595266b55312c Облачная интеллектуальная аналитическая платформа Sumo Logic, сегодня объявила о привлечении 75 миллионов долларов инвестиций, а также о своих дальнейших планах выхода на IPO.Генеральный директор Рамин Саяр не захотел называть точные сроки проведения IPO, но он признал, что это будет следующий логический шаг для компании, и что полученное сегодня финансирование поможет ей активно развиваться и масштабировать свою деятельность.Саяр не стал уточнять текущую оценку, но с учетом сегодняшнего раунда общая сумма привлеченных стартапом инвестиций достигла 235 миллионов долларов, с момента его основания 7 лет назад. Предыдущий раунд в 80 миллионов долларов был завершен около двух лет тому назад.Текущий раунд возглавил венчурный фонд Sapphire Ventures и инвесторы из Силиконовой долины, включая Accel Partners, Sequoia Capital, DFJ Growth, Greylock Partners, Institutional Venture, а также Sutter Hill Ventures.Управляющий директор венчурной компании Sapphire Ventures Джай Дас, сообщил, что стартап имеет хорошие перспективы для своего дальнейшего успешного развития. ”Весь сектор аналитики был перевернутым с ног на голову огромными сдвигами в облачных вычислениях и машинном обучении, создавая тем самым отличную возможность для новых инновационных компаний процветать и завоевывать значительную долю на рынке“, – заявил Джай Дас. Он делает ставку на то, что Sumo Logic сможет успешно воспользоваться этими тенденциями.Sumo Logic помогает компаниям отслеживать данные журнала, а также информацию о различных событиях и временных рядах. Сервис применяет эти данные для обеспечения безопасности, обнаружения угроз и лучшего понимания того, что происходит в вашей сети, и все это в облачном пакете.Фактически, с 1500 клиентами и 30 000 активными пользователями компания анализирует около 100 петабайт данных каждый день. Это довольно серьезный объем данных, и Джай Дас считает, что для его обработки требуется эффективное облачное решение. По мере того, как стартап растет и расширяется в мониторинг устройств «Интернета вещей» (поскольку с новым притоком денежных средств он планирует этим заняться), это требование должно стать еще более выраженным, поскольку в систему будет поступать еще больше данных.Люди не в состоянии обработать подобный объем данных, и, как и следовало ожидать, Sumo Logic внедрил у себя системы глубокого машинного обучения, чтобы помочь клиентам лучше понимать массивные данные. Чем больше данных появляется по мере роста компании, тем более эффективные модели машинного обучения должны использоваться.На прошлой неделе Elastic приобрела Opbeat для расширения своей деятельности от поиска, аналитики и анализа журналов до управления производительностью приложений. И Саяр говорит, что это направление будет логическим продолжением того, что они делают, так же как и Elastic. Хотя он и не уточнил, когда именно это произойдет, стартап собирается этим заняться, благодаря полученным сегодня инвестициям.Основанный в 2010 году Sumo Logic смог составить достойную конкуренцию таким крупнейшим проектам, как Splunk, Loggly и LogRhythm. Среди клиентов данной компании присутствуют такие известные бренды, как Zuora, Toyota, Airbnb и Delta.

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