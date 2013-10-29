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Bitspark вместе с ООН приступает к испытанию Блокчейн переводов в Таджикистане

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Bitspark вместе с ООН приступает к испытанию Блокчейн переводов в Таджикистане
Блокчейн стартап Bitspark объявил о своем сотрудничестве с программой развития ООН (ПРООН) над тестированием, которое должно содействовать финансовому сектору в Таджикистане.

Поставщик денежных переводов из Гонконга в последней публикации отметил, что новый проект нацелен на то, чтобы позволить рабочим-мигрантам использовать потенциальные преимущества технологии блокчейна.

В публикации также было сказано, что Bitspark надеется укрепить предыдущие попытки ПРООН в Таджикистане, помогая обслуживать 85% -90% населения без официальных банковских счетов.

Учитывая эти цифры, Bitspark и ПРООН предлагают пилотную версию, которая поможет мигрантам и их семьям совершать денежные переводы с помощью смартфона.

«Люди привыкли получать и отправлять деньги, а это предложение стремиться упростить этот процесс… Вместо того, чтобы ехать на такси с мешком денег, можно использовать приложение Sendy от Bitspark для мгновенных проверенных платежей», говорится в публикации.

Для ПРООН это предложение – шаг навстречу эффективному распределению помощи беженцам с помощью блокчейна, при этом компания прилагает большие усилия в поиске путей улучшения операций ООН с помощью распределенных технологий.

Учитывая эту цель, Bitspark подытожили:

«Приложение для новых финансовых технологий вроде блокчейна может помочь увеличить количество людей, имеющих доступ к финансовой системе за меньшую плату и в тех масштабах, которые необходимы для влияния и улучшения экономических возможностей не только в Таджикистане, но и по всему миру».

Перевод специально для форума MMGP.ru

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