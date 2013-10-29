Европейские банки выбирают IBM блокчейн для финансирования торговли малого бизнеса

Группа из семи крупнейших европейских банков в сотрудничестве с IBM создает новую платформу торгового финансирования на основе блокчейна для малого и среднего бизнеса.
IBM создаст и запустит платформу для Консорциума цифровой торговой цепи (Digital Trade Chain Consortium), в который входят Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Rabobank, Societe General и Unicredit. Главной целью инициативы является упрощение внутренней и международной торговли для малого бизнеса, также с помощью платформы, торговля станет боле прозрачной.
Создана платформа будет на блокчейне Linux Foundation Hyperledger Fabric, и будет работать на IBM Cloud.
«С нашей стороны мы будем создавать пользовательский интерфейс, который банки будут предоставлять конечным пользователям SME для покупки и продажи дистрибутива. Банк будет отвечать за оформление, ЗСК и все те аспекты, которые связаны со взаимосвязью с клиентами», заявил CoinDesk Кит Бэар, вице-президент мировых финансовых услуг в IBM.
«В дальнейшем банк будет работать с нодами внутри корпоративной сети, способствовать им будет наша cloud-среда».
Грядущее блокчейновское решение разработано с целью уменьшить затраты на произведение транзакций и повысить прозрачность для SME. Ссылаясь на данные Мирового Банка, Бэар заявил, что у 50% SME нет доступа к официальным кредитным источникам.
На этом фоне блокчейновское решение будет первым шагом в устранении этой финансовой пропасти для малого бизнеса.
«Это крупный и важный рынок, но он не очень хорошо обслуживается возможностями торгового финансирования», заявил Бэар. «Это может быть определенным препятствием для международной торговли и, возможно, даже для внутренней».
Запуск платформы ожидается на конец 2017 года.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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