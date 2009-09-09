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Основатель AngelList: управляемый государством блокчейн бессмысленен

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Старый Сегодня, 18:15
#1
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Основатель AngelList: управляемый государством блокчейн бессмысленен
Наваль Равикант, основавший сайт для инвестиций в стартапы, у себя в твиттере выдал несколько постов призванных разъяснить блокчейн технологии. А СМИ тут же дали громкое название данным тезисам «Манифест блокчейна»

Следуя данному документу, в недалеком будущем блочейны полностью заменят имеющую на данный момент инфраструктуру, ведь распределенный реестр дает возможность объединяться в сеть, для управления, как без обычной валюты, так и без админов.

По его мнению, блокчен это открытая и избирательная система, основанная на заслугах участников и в то же время
защищенная от взлома.
В то же время блокчейн невозможен без криптовалюты, так как и рынок не может существовать без денег.

Блокчейн в его понимании это революция в мире интернета и денег. Он сочетает мерократию рынков с открытостью и демократией интернет технологий.

Блокчейн может подарить обществу очень многое- новые способы управления в банковской и избирательных системах, в медиа и энергетических системах.
Но Блокчейн не может зависеть от элит, корпораций или же государства. Им может управлять только те, кто способен приносит пользу созданным сетям.

По материалам

https://text.ru/antiplagiat/5952667c05a7a
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