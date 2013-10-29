Стартап блокчейн платежей Veem интегрируется с Intuit QuickBooks

У пользователей Intuit QuickBooks теперь появилась возможность совершать международные платежи с помощью блокчейновского провайдера Veem. Такой тип платежей был введен в качестве альтернативы традиционным банковским переводам.
Вчера на Money2020 Europe было объявлено, что интеграция направлена в помощь профессиональным бухгалтерам в рационализации операций, при этом стоимость комиссионных услуг будет понижена. Veem утверждает, что стоимость услуг для пользователей будет снижена и им не придется больше платить альтернативным провайдерам по $40–$50 за аналогичные операции.
На сайте компании сказано, что разница между ценами покупки и продажи валюты будет составлять от 1.5% до 1.9% в зависимости от размера транзакции.
Сейчас пользователи Veem могут отправлять и получать денежные переводы из 24 стран мира, при этом клиентам дается возможность совершать транзакции в разных валютах. Как сообщал ранее CoinDesk, Veem в марте произвели ребрендинг в рамках $24-миллионного финансирования серии В.
Для Intuit это также шаг навстречу к экспериментированию с услугами на основе блокчейна и с тем, как они могут улучшить линейку продукции компании.
В 2014 году компания позволила торговцам использовать блокчейн биткоина – сначала с помощью R&D, а позже добавила Coinbase в качестве варианта оплаты для своей торговой сети.
Перевод специально для форума MMGP.ru
Источник
Униикальность