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Стартап блокчейн платежей Veem интегрируется с Intuit QuickBooks

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Стартап блокчейн платежей Veem интегрируется с Intuit QuickBooks
У пользователей Intuit QuickBooks теперь появилась возможность совершать международные платежи с помощью блокчейновского провайдера Veem. Такой тип платежей был введен в качестве альтернативы традиционным банковским переводам.

Вчера на Money2020 Europe было объявлено, что интеграция направлена в помощь профессиональным бухгалтерам в рационализации операций, при этом стоимость комиссионных услуг будет понижена. Veem утверждает, что стоимость услуг для пользователей будет снижена и им не придется больше платить альтернативным провайдерам по $40–$50 за аналогичные операции.

На сайте компании сказано, что разница между ценами покупки и продажи валюты будет составлять от 1.5% до 1.9% в зависимости от размера транзакции.

Сейчас пользователи Veem могут отправлять и получать денежные переводы из 24 стран мира, при этом клиентам дается возможность совершать транзакции в разных валютах. Как сообщал ранее CoinDesk, Veem в марте произвели ребрендинг в рамках $24-миллионного финансирования серии В.

Для Intuit это также шаг навстречу к экспериментированию с услугами на основе блокчейна и с тем, как они могут улучшить линейку продукции компании.

В 2014 году компания позволила торговцам использовать блокчейн биткоина – сначала с помощью R&D, а позже добавила Coinbase в качестве варианта оплаты для своей торговой сети.

Перевод специально для форума MMGP.ru

Источник

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