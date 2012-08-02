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Apple может никогда не догнать конкурентов в области беспилотных автомобилей

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Apple может никогда не догнать конкурентов в области беспилотных автомобилей
В последнее время очень много новостей об амбициях Apple на рынке беспилотных автомобилей. Вначале секретный проект Титан — автомобилем от Apple. Затем новость о новой автономной системе, хотя компания буквально на годы отстает от потенциальных конкурентов, включая Google, Tesla и даже традиционного производителя автомобилей General Motors. Теперь журналисты Bloomberg сообщили, что Apple арендует автомобили у Hertz. По всей видимости, компания будет использовать лизинговые транспортные средства для тестирования беспилотной системы.



Уэбб и Уэлч написали: «Согласно документам, недавно опубликованным Калифорнийским департаментом автомобильных транспортных средств, производитель iPhone взял в лизинг легковые автомобили Lexus RX450h из подразделения Hertz Donlen». Ни Apple, ни Hertz не прокомментировали новость, поэтому сложно предсказать, чем будет заниматься яблочный гигант. Можно связать действия компании с заявлением Waymo о сотрудничестве с Avis по хранению и обслуживанию парка беспилотных минивэнов Chrysler Pacifica.

Между Apple и Waymo образовалась гигантская пропасть. У последней есть хорошо развитая технология беспилотного вождения, которая легко интегрируется с автомобилем Chrysler. А судя из отчетности Apple, компания взяла в лизинг несколько автомобилей для той работы, которую Waymo сделал пять лет назад перед разработкой небольших Google Cars. Действия Apple касательно автомобилей и технологий беспилотного вождения всегда выглядели спонтанными, если не ошибочными. И хотя последние новости указывают на то, что технологический гигант движется в правильном направлении, если Apple не намерена предпринять ничего лучше, чем аренда Lexus для тестирования беспилотной системы — компания провалится на рынке беспилотных технологий. Яблочному гиганту нужно представить на рыке беспилотного управления продукт, аналогичный наработкам Waymo и Avis.

Если сделать предположение о более скромных планах Apple на рынке беспилотных систем, компанию перестанут сильно осуждать. Возможно, Apple планирует создать какой-то удобный интерфейс для автомобиля, который будет управлять и координировать беспилотной системой, информационно-развлекательной платформой, подключением, данными и другими программно-ориентированными системами. Но если Apple не умерить свой аппетит, объявление о сотрудничестве с Hertz станет свидетельством того, что компания настолько отстает от конкурентов, что никогда не сможет их догнать.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
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