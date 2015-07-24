Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,456 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап MUSO привлек £2,5 млн для своего уникального подходу борьбы с пиратством

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:54
#1
Любитель
 
Регистрация: 24.07.2015
Сообщений: 244
Благодарностей: 23
УГ: 0
КП: 0.056
подарки
Стартап MUSO привлек £2,5 млн для своего уникального подходу борьбы с пиратством

Стартап MUSO, создатель инструментов для защиты онлайн-контента, привлек £2,5 млн в рамках Series A под руководством Harwell Capital. Инвестиции будут направленны на расширения текущих возможностей компании по продажам и маркетингу, а также для поддержки технологической и операционной инфраструктуры.



Платформа MUSO Retune отслеживает посещения сайтов, на которых размещается пиратский контент, чтобы перенаправить пользователей на законные сайты в надежде превратить этих пиратов в клиентов-плательщиков. Основателями стартапа являются: номинированный на Грэмми продюсер Энди Чаттерли, технологический предприниматель Кристофер Элкинс и эксперт по корпоративным технологиям Джеймс Мейсон.

MUSO отследил более 191 млрд глобальных посещений веб-сайтов, на которых размещается нелицензированный контент и это только в 2016 году. Проблема в том, что индустрия развлечений и издательской деятельности изо всех сил пытается расширить традиционные решения, которые сосредоточены на небольшой части рынка. Подход MUSO уникален, поскольку он обеспечивает всеобъемлющий обзор всего рынка пиратства, обеспечивая более эффективную стратегию защиты контента. Его набор данных охватывает более 200 стран и контролирует все основные формы пиратской деятельности, в том числе потоковые, веб-загрузки, публичные и частные торренты и stream rippers.

В то время как большинство поставщиков технологий борьбы с пиратством сосредоточено на защите контента и снижении производительности, подход MUSO предлагает более инновационные решения проблемы. Его набор продуктов позволяет обладателям прав не только защищать контент, но и освещать поведение потребителей незаконного контента, связываться с ними и перенаправлять их на официальные каналы. Данные, основанные на данных, дают правообладателям в области музыки, кино, телевидения, программного обеспечения и издательской деятельности принимать правильные решения по планированию и распространению контента, а также получать огромные доходы, которые в настоящее время теряются.


Harwell Capital является постоянным инвестором в области инноваций и новых технологий. Команда ищет проверенные предприятия с захватывающими запатентованными технологиями, способными решать реальные проблемы, а также опытные командны менеджеров, которые обладают как видением, так и сфокусированы на достижении результатов.

Дэниел О'Брайен, управляющий директор Harwell Capital, сказал: «Мы очень рады предложению MUSO. Используя данные, идеи и монетизацию, MUSO построила решение мирового уровня для борьбы пиратства, которое может полностью трансформировать незаконный контент. Мы с нетерпением ждем возможности присоединиться к MUSO ».

Энди Чаттерли, соучредитель и исполнительный директор MUSO, сказал: «Harwell Capital - идеальный инвестор для нас. Команда имеет богатый опыт поддержки прибыльных, масштабируемых технологических компаний на высокоуровневой стадии и полностью понимает цели и амбиции MUSO. Инвестиции и стратегические советы от Harwell позволят нам быстрее использовать возможности рынка ».

По материалам:

http://tech.eu/brief/muso-funding/

добавлено через 7 минут
Ошибся разделом, попросил администрацию перенести тему.
__________________
Реклама: Конкурс «Горячие Крипто-новости» (более 250 поинтов еженедельно)

Последний раз редактировалось Jeff Jeff; Сегодня в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
Jeff Jeff на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
IoT стартап Neos привлек £5 млн для своего уникального страхового продукта Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.05.2017 19:00
Русский стартап привлек $2,1 млн для своего уникального устройства ALT Jeff Jeff Новости в мире финансов и инвестиций 0 25.05.2017 11:19
Стартап Morty привлек $3 млн для своего уникального маркетплейса ипотечных кредитов CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 03.05.2017 00:45
Стартап AIM привлек $1,6 млн для своего уникального сервиса мобильного трейдинга CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.02.2017 16:04
Стартап Mobike привлек $215 млн для своего уникального сервиса по прокату велосипедов CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 7 05.01.2017 12:44

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар ~XG~
Ситибанк (Украина) - citigroup.com
От ~XG~ в разделе «Банки Украины»
Аватар tiu-bik
Спорт ПАММ-счет morg (Morg_Snooker) (BetPamm)
От tiu-bik в разделе «Архив»
Аватар admirus
ProfitMining-profitmining.com
От admirus в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Виктор Голд
Самые "свежие" реалии Белоруссии.
От Виктор Голд в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Alcest
Lenovo активизирует инвестиции в VR-стартапы
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
ПАММ 1.0 №707878 Iso
От iso-fx-trend в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
414,456
Тем
476,185
Сообщений
11,797,199

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Крипто-новости

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube