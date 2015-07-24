Стартап MUSO привлек £2,5 млн для своего уникального подходу борьбы с пиратством

Стартап MUSO, создатель инструментов для защиты онлайн-контента, привлек £2,5 млн в рамках Series A под руководством Harwell Capital. Инвестиции будут направленны на расширения текущих возможностей компании по продажам и маркетингу, а также для поддержки технологической и операционной инфраструктуры.
Платформа MUSO Retune отслеживает посещения сайтов, на которых размещается пиратский контент, чтобы перенаправить пользователей на законные сайты в надежде превратить этих пиратов в клиентов-плательщиков. Основателями стартапа являются: номинированный на Грэмми продюсер Энди Чаттерли, технологический предприниматель Кристофер Элкинс и эксперт по корпоративным технологиям Джеймс Мейсон.
MUSO отследил более 191 млрд глобальных посещений веб-сайтов, на которых размещается нелицензированный контент и это только в 2016 году. Проблема в том, что индустрия развлечений и издательской деятельности изо всех сил пытается расширить традиционные решения, которые сосредоточены на небольшой части рынка. Подход MUSO уникален, поскольку он обеспечивает всеобъемлющий обзор всего рынка пиратства, обеспечивая более эффективную стратегию защиты контента. Его набор данных охватывает более 200 стран и контролирует все основные формы пиратской деятельности, в том числе потоковые, веб-загрузки, публичные и частные торренты и stream rippers.
В то время как большинство поставщиков технологий борьбы с пиратством сосредоточено на защите контента и снижении производительности, подход MUSO предлагает более инновационные решения проблемы. Его набор продуктов позволяет обладателям прав не только защищать контент, но и освещать поведение потребителей незаконного контента, связываться с ними и перенаправлять их на официальные каналы. Данные, основанные на данных, дают правообладателям в области музыки, кино, телевидения, программного обеспечения и издательской деятельности принимать правильные решения по планированию и распространению контента, а также получать огромные доходы, которые в настоящее время теряются.
Harwell Capital является постоянным инвестором в области инноваций и новых технологий. Команда ищет проверенные предприятия с захватывающими запатентованными технологиями, способными решать реальные проблемы, а также опытные командны менеджеров, которые обладают как видением, так и сфокусированы на достижении результатов.
Дэниел О'Брайен, управляющий директор Harwell Capital, сказал: «Мы очень рады предложению MUSO. Используя данные, идеи и монетизацию, MUSO построила решение мирового уровня для борьбы пиратства, которое может полностью трансформировать незаконный контент. Мы с нетерпением ждем возможности присоединиться к MUSO ».
Энди Чаттерли, соучредитель и исполнительный директор MUSO, сказал: «Harwell Capital - идеальный инвестор для нас. Команда имеет богатый опыт поддержки прибыльных, масштабируемых технологических компаний на высокоуровневой стадии и полностью понимает цели и амбиции MUSO. Инвестиции и стратегические советы от Harwell позволят нам быстрее использовать возможности рынка ».
По материалам:
http://tech.eu/brief/muso-funding/
добавлено через 7 минут
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