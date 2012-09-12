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Barclays: Биткоин надо ввести в игру

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Barclays: Биткоин надо ввести в игру
Британский банк Barclays обсуждает с регуляторами и финтех-компаниями вопрос о том, как ввести криптовалюты в игру, сообщает CNBC со ссылкой на слова главного исполнительного директора Barclays UK.

Главный исполнительный директор Barclays UK Ашок Васвани сообщил, что представители банка встречались с сотрудниками Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) для обсуждения вопроса о том, как можно сделать использование биткоина безопасным.

“Мы беседовали с несколькими компаниями в сфере финтеха, с ними мы и отправились в FCA поговорить о том, как, в принципе, возможно ввести в игру криптовалюты, причем не обязательно это должен быть строго биткоин. Очевидно, что это новая сфера, с которой мы должны быть осторожны. Но мы работаем в этом направлении”, – сказал топ-менеджер Barclays.

Васвани не сообщил подробностей о том, какие конкретно виды имеет банк на биткоин. За последние годы банк активно вовлечен в сферу криптовалют и технологии блокчейн. В прошлом году Barclays объединил усилия с американским биткоин-стартапом Circle, запустив на территории Великобритании социальное платежное приложение, которое позволяет отправлять деньги, конвертируя фунты стерлингов в криптовалюту.

Это первый в истории случай, когда какой-либо европейский банк позволил компании, занятой в индустрии цифровых валют, задействовать свою инфраструктуру. Приложение использует привязку дебетовых карт пользователей, а конвертация фиата в криптовалюту проходит без каких-либо комиссий.

Зачастую некоторые банки с большой осторожностью относятся к тому, чтобы их организации как-либо были ассоциированы с биткоином. Все дело в не совсем чистой репутации криптовалют – известно, что их используют в том числе для торговли оружием, хакерским софтом, наркотиками в Dark web – теневом онлайн-рынке.
По материалам Вести Экономика
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