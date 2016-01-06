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Trend Micro анонсировала о создании венчурного фонда размером $100 млн.

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Trend Micro анонсировала о создании венчурного фонда размером $100 млн.


Компания в сфере кибербезопасности Trend Micro решила инвестировать деньги в развитие стартапов, создав венчурный фонд размером в $100 млн. Основная цель фонда - продвигать стартапы в сфере информационных технологий в интернете.

Главный офис компании Trend Micro находится в Японии. Согласно оценкам Токийской фондовой биржи текущая стоимость компании составляет около $7,5 млрд. Первоначально компания была основана в США в 1988 году. Сегодня она присутствует в более чем 50 странах, с более чем 5000 штатом сотрудников, и является самым известным брендом для продуктов в сфере ИТ-безопасности, которые включают средства для обнаружение угроз и антивирус. Теперь корпорация обратила внимание на мир стартапов свежих идей, инноваций и подходов. Идея, по собственным словам представителей компании, является “погрузиться в новые области без прерывания основных бизнес-ресурсов”.

“Работа с инвестициями позволят раскрыть понимание новых возможностей экосистемы, изучить бизнес-модели, понять недостатки рынка и сферы, где ощущается нехватка навыков. Эти уроки будут влиять на планирование решений Trend Micro в сфере кибербезопасности компаний”, - говорится в заявлении.

На данный момент компания Trend Micro не стала вдаваться в специфику инвестиционной деятельности фонда, в том числе не стала объяснять на какие компании ориентирована деятельность фонда, инвестирование на какой стадии развития стартапа их интересует, средний размер инвестиций, вложенных в один стартап. Со временем, по мере развития фонда данная информация прояснится более подробно.

Первоначальный размер фонда составляет $100 млн., что подразумевает, что он может быть увеличен или быть пополнен с течением времени. Trend Micro надеется, что помимо обеспечения необходимыми денежными средствами, фонд может предоставить стартапам свой опыт, продукты и клиентскую сеть, которая охватывает более 28 000 компаний-партнеров.

Помимо инвестиций Trend Micro сосредоточился на развитии и внедрении новых технологий и IoT. Основатель и генеральный директор Eva Chen назвал это “новой волной” в сфере информационных технологий, добавив, что появление ПК и облачных технологий были соответственно первой и второй волной.

Специально для mmgp.ru
По материалам
https://techcrunch.com/2017/06/27/cy...-startup-fund/

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/59525b558046a
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