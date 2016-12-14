Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Важное объявление для инвесторов Solvena

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Финансовая группа Solvena - российская брокерская компания из Санкт-Петербурга, предоставляющая возможность зарабатывать на криптовалютах – внебиржевом активе с высокой волатильностью. Участник Национальной Ассоциации Блокчейн.
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#1
Компания Solvena.ru
 
Аватар Solvena
 
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 124
Благодарностей: 65
УГ: 48
КП: 0.104
Важное объявление для инвесторов Solvena
Уважаемый инвестор!

Благодарим за доверие и эффективное сотрудничество с финансовой группой Solvena.

Как вы знаете, мы являемся лидером в оказании эффективных брокерских услуг на криптовалютном рынке. В связи с необходимостью в развитии и приведении деятельности компании в соответствие с юридическими нормами ЕС, мы приняли решение о переходе на принципиально новую схему работы, чем спешим поделиться с вами.

В чем суть вводимых изменений?

Перевод платформы на технологию блокчейн, что обеспечит полную прозрачность взаиморасчетов и инвестиций.

Выпуск собственного токена, к которому будут привязаны обязательства компании перед инвесторами.

Смена юридической базы и подключение нового процессинга платежей для комфортной работы с фиатными деньгами в криптовалютном проекте.

Как мы это сделаем?

Мы подготовили разработку совместно с экспертами в области блокчейна и трейдинга с целью аккумулировать в новом продукте самые успешные кейсы, используемые в мировой практике. Часть активов по-прежнему будет торговаться на криптовалютном рынке. Особенностью станет внедрение собственных уникальных fast learned роботов, которые собрали в себе знания и приемы самых успешных трейдеров. Кроме того часть инвестиционного портфеля будет размещаться в токены перспективных ICO.

Что для этого нужно?

Мы считаем необходимым создать максимально прозрачную и надёжную систему для наших инвесторов. Что немаловажно, она должна быть полностью легальной и отвечающей существующей законодательной базе в области блокчейн-технологий.

Для запуска нового продукта и пересчета обязательств в токены нам необходимо провести полную сверку денежных средств, находящихся в системе. Поэтому мы приостанавливаем движение средств на ресурсе и замораживаем возможность новых инвестиций.

В случае, если вводимые изменения являются неприемлемыми для вас, мы оставляем возможность вывода свободных средств с баланса. Для этого вам необходимо ознакомиться с инструкцией.

Что вы получите?

Если вам интересно наше предложение и вы хотите продолжить работу на новой технологичной платформе, вы можете произвести конвертацию свободных средств с баланса в токены SLN по самому выгодному курсу без дополнительных комиссий и затрат.

Когда?

Готовая платформа будет запущена в первой половине июля. Тогда же, после проведения глобального финансового аудита, будет сформирован курс токена SLN. Во время переходного этапа мы будем держать вас в курсе событий.

Почему мы так в этом уверены?

Наша цель - зарабатывать деньги вместе с нашими инвесторами, и мы точно знаем, что новая система позволит вывести проект Solvena на новый уровень. В мире есть немало фондов доверительного управления, работающих с криптовалютами, но успешных примеров сочетания криптовалют и фиата не существует, и мы считаем своим долгом открыть эти горизонты для своих инвесторов первыми.

Благодарим за то, что вы с нами,
Команда Solvena
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