Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,451 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап Your.MD привлек $10 млн для своего интеллектуального медицинского чат-бота

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:24
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 3,113
Благодарностей: 818
УГ: 4
КП: 0.167
подарки
Стартап Your.MD привлек $10 млн для своего интеллектуального медицинского чат-бота


Управляемый искусственным интеллектом медицинский информационный сервис Your.MD, работающий посредством чат-бота, привлек 10 миллионов долларов новых инвестиций. Текущий раунд возглавила Orkla Ventures (венчурное подразделение компании Orkla – ведущего поставщика фирменных потребительских товаров для сектора здравоохранения, аптек и бакалейных товаров в странах Северной Европы, Балтии и некоторых регионов Центральной Европы). Кроме того, в данном финансировании участвовал действующий инвестор Smedvig Capital и целый ряд других неназванных действующих инвесторов.

Представленный в качестве сервиса первичной медико-санитарной помощи, на основе искусственного интеллекта, Your.MD можно легко использовать через Интернет, iOS, Android, Facebook Messenger, Skype, Slack и Telegram. Его интеллектуальный чат-бот через диалоговый интерфейс помогает пользователям определять свои симптомы болезни, и с помощью поисковой системы следующего поколения находить подробную и проверенную информацию о своем заболевании, методах его лечения и различных медицинских предписаниях.

Помимо этого, лондонский стартап разработал платформу «OneStop Health», предназначенную для рынка надежных поставщиков медицинских услуг и продуктов, некоторые из которых уже наладили с проектом плодотворное сотрудничество. Так если, например, Your.MD определит, что вам нужно поговорить с врачом, то OneStop свяжет вас с сервисом телемедицины Push Doctor. Или если для вас наиболее оптимальным вариантом будет являться массаж, тогда Your.MD соединит вас со службой Urban Massage.


В настоящее время на платформе зарегистрировано 35 международных и местных компаний в сфере цифрового здравоохранения, и стартап заявляет, что планирует до конца текущего года довести их общую численность до 100. Платформа OneStop также является тем основным продуктом, с которого Your.MD планирует получать прибыль.

Основатель и генеральный директор Your.MD Маттео Берлукки сравнил комбинацию поисковой системы следующего поколения Your.MD и платформы «OneStop Health» с тем, как всем известная поисковая система Google находит, а затем монетизирует контент.

”Когда люди ищут информацию о каком-либо продукте или сервисе, они, как правило, уже знают, что именно хотят найти, и какие действия или намерения за этим последуют. При использовании медицинской платформы требуется дополнительный этап, прежде чем намерение будет реализовано, что поможет вам разобраться в том, что вам нужно в первую очередь. Когда вы вводите поисковый запрос, связанный со своим здоровьем, вам не требуется получить огромное количество информации, вы просто хотите, чтобы она была верной“, – отметил Берлукки.

На сегодняшний день приложение Your.MD скачали 2,1 миллиона раз и за месяц его используют около одного миллиона пользователей. Примечательно, что 67 процентов пользователей составляют мужчины и 33 процента женщины. Кто сказал, что мужчины не любят говорить о своем здоровье? Хотя бы даже с чат-ботом, основанным на технологии искусственного интеллекта.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/06/27/your-md-raises-10m/

https://text.ru/antiplagiat/59524a2bddede
__________________
Реклама: Конкурс «Горячие Крипто-новости» (более 250 поинтов еженедельно)
CashToday на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап Snapsheet привлек $12 млн для интеллектуального виртуального оценщика CashToday Горячие новости 0 14.06.2017 10:23
Botanalytics привлек € 270 тыс. инвестиций для своего чат-бота Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 29.05.2017 00:41
Mya Systems привлек $11,4 млн для своего высокоинтеллектуального бота-рекрутера CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.05.2017 23:21
Стартап Cleo привлек $700 000 для своего высокоинтеллектуального финансового бота CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 25.01.2017 21:34
Troops привлек $7 миллионов для своего бота-посредника для Salesforce TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 1 21.09.2016 22:35

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Jerigon
22 млрд рублей получили клиенты украинских банков
От Jerigon в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Bona
ActorOil - Actoroil.com
От Bona в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Продажа за рубли PM, LR - 0% покупка за рубли от 5%
От Perfect в разделе «Ввод и Вывод валюты»
Аватар kingcasha
$200 тысяч в месяц на вебинарах
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
womanrecept.ru - форум с оплатой за сообщения
От WomanRecept в разделе «Форумы»
Аватар Анна Чернобай
ЦБ определится с пониманием и регулированием криптовалют за 3-4 месяца
От Анна Чернобай в разделе «Банковский форум»
.     
Пользователей
414,451
Тем
476,157
Сообщений
11,796,742

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Крипто-новости

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube