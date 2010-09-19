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Стартап Your.MD привлек $10 млн для своего интеллектуального медицинского чат-бота



Управляемый искусственным интеллектом медицинский информационный сервис Your.MD, работающий посредством чат-бота, привлек 10 миллионов долларов новых инвестиций. Текущий раунд возглавила Orkla Ventures (венчурное подразделение компании Orkla – ведущего поставщика фирменных потребительских товаров для сектора здравоохранения, аптек и бакалейных товаров в странах Северной Европы, Балтии и некоторых регионов Центральной Европы). Кроме того, в данном финансировании участвовал действующий инвестор Smedvig Capital и целый ряд других неназванных действующих инвесторов.



Представленный в качестве сервиса первичной медико-санитарной помощи, на основе искусственного интеллекта, Your.MD можно легко использовать через Интернет, iOS, Android, Facebook Messenger, Skype, Slack и Telegram. Его интеллектуальный чат-бот через диалоговый интерфейс помогает пользователям определять свои симптомы болезни, и с помощью поисковой системы следующего поколения находить подробную и проверенную информацию о своем заболевании, методах его лечения и различных медицинских предписаниях.



Помимо этого, лондонский стартап разработал платформу «OneStop Health», предназначенную для рынка надежных поставщиков медицинских услуг и продуктов, некоторые из которых уже наладили с проектом плодотворное сотрудничество. Так если, например, Your.MD определит, что вам нужно поговорить с врачом, то OneStop свяжет вас с сервисом телемедицины Push Doctor. Или если для вас наиболее оптимальным вариантом будет являться массаж, тогда Your.MD соединит вас со службой Urban Massage.



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В настоящее время на платформе зарегистрировано 35 международных и местных компаний в сфере цифрового здравоохранения, и стартап заявляет, что планирует до конца текущего года довести их общую численность до 100. Платформа OneStop также является тем основным продуктом, с которого Your.MD планирует получать прибыль.



Основатель и генеральный директор Your.MD Маттео Берлукки сравнил комбинацию поисковой системы следующего поколения Your.MD и платформы «OneStop Health» с тем, как всем известная поисковая система Google находит, а затем монетизирует контент.



”Когда люди ищут информацию о каком-либо продукте или сервисе, они, как правило, уже знают, что именно хотят найти, и какие действия или намерения за этим последуют. При использовании медицинской платформы требуется дополнительный этап, прежде чем намерение будет реализовано, что поможет вам разобраться в том, что вам нужно в первую очередь. Когда вы вводите поисковый запрос, связанный со своим здоровьем, вам не требуется получить огромное количество информации, вы просто хотите, чтобы она была верной“, – отметил Берлукки.



На сегодняшний день приложение Your.MD скачали 2,1 миллиона раз и за месяц его используют около одного миллиона пользователей. Примечательно, что 67 процентов пользователей составляют мужчины и 33 процента женщины. Кто сказал, что мужчины не любят говорить о своем здоровье? Хотя бы даже с чат-ботом, основанным на технологии искусственного интеллекта.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/06/27/your-md-raises-10m/



https://text.ru/antiplagiat/59524a2bddede Управляемый искусственным интеллектом медицинский информационный сервис Your.MD, работающий посредством чат-бота, привлек 10 миллионов долларов новых инвестиций. Текущий раунд возглавила Orkla Ventures (венчурное подразделение компании Orkla – ведущего поставщика фирменных потребительских товаров для сектора здравоохранения, аптек и бакалейных товаров в странах Северной Европы, Балтии и некоторых регионов Центральной Европы). Кроме того, в данном финансировании участвовал действующий инвестор Smedvig Capital и целый ряд других неназванных действующих инвесторов.Представленный в качестве сервиса первичной медико-санитарной помощи, на основе искусственного интеллекта, Your.MD можно легко использовать через Интернет, iOS, Android, Facebook Messenger, Skype, Slack и Telegram. Его интеллектуальный чат-бот через диалоговый интерфейс помогает пользователям определять свои симптомы болезни, и с помощью поисковой системы следующего поколения находить подробную и проверенную информацию о своем заболевании, методах его лечения и различных медицинских предписаниях.Помимо этого, лондонский стартап разработал платформу «OneStop Health», предназначенную для рынка надежных поставщиков медицинских услуг и продуктов, некоторые из которых уже наладили с проектом плодотворное сотрудничество. Так если, например, Your.MD определит, что вам нужно поговорить с врачом, то OneStop свяжет вас с сервисом телемедицины Push Doctor. Или если для вас наиболее оптимальным вариантом будет являться массаж, тогда Your.MD соединит вас со службой Urban Massage.В настоящее время на платформе зарегистрировано 35 международных и местных компаний в сфере цифрового здравоохранения, и стартап заявляет, что планирует до конца текущего года довести их общую численность до 100. Платформа OneStop также является тем основным продуктом, с которого Your.MD планирует получать прибыль.Основатель и генеральный директор Your.MD Маттео Берлукки сравнил комбинацию поисковой системы следующего поколения Your.MD и платформы «OneStop Health» с тем, как всем известная поисковая система Google находит, а затем монетизирует контент.”Когда люди ищут информацию о каком-либо продукте или сервисе, они, как правило, уже знают, что именно хотят найти, и какие действия или намерения за этим последуют. При использовании медицинской платформы требуется дополнительный этап, прежде чем намерение будет реализовано, что поможет вам разобраться в том, что вам нужно в первую очередь. Когда вы вводите поисковый запрос, связанный со своим здоровьем, вам не требуется получить огромное количество информации, вы просто хотите, чтобы она была верной“, – отметил Берлукки.На сегодняшний день приложение Your.MD скачали 2,1 миллиона раз и за месяц его используют около одного миллиона пользователей. Примечательно, что 67 процентов пользователей составляют мужчины и 33 процента женщины. Кто сказал, что мужчины не любят говорить о своем здоровье? Хотя бы даже с чат-ботом, основанным на технологии искусственного интеллекта.

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