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Компания Pearl Automation стоимостью $ 50 млн объявила о прекращении своей работы

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Компания Pearl Automation стоимостью $ 50 млн объявила о прекращении своей работы
Согласно сообщению Дана Примака и Киа Кокалитчева из Axios, компания бывших инженеров Apple, которая привлекла $ 50 млн, заявила о прекращении деятельности. Первым продуктом Pearl Automation стала RearVision — цифровая автомобильная камера заднего вида, которую пользователи могут прикреплять к номерному знаку и транслировать видео на смартфон. Но, как сообщается, уровень продаж не достиг прогнозируемого уровня, а при настолько высоких затратах на разработку и производство камеры — компания была вынуждена закрыться.



Представители компании отказались отвечать на запрос Business Insider. Сайт Pearl Automation по-прежнему работает, но в настоящий момент продуктов «нет в наличии». Стартап возглавляли три бывших инженера Apple, а в июне 2016 года Pearl вышла из скрытого режима (намеренного скрытия продуктов и избегание упоминаний в СМИ в начале жизненного цикла компании). По состоянию на январь 2017 года в ней работало 70 сотрудников — 50 из них закончили карьеру в Apple.

В июне 2016 года компания Pearl Automation получила $ 50 млн в инвестиционном раунде серии А. В список инвесторов вошли Accel Partners, Shasta Ventures, Venrock и Wellcome Trust. Благодаря собранным средствам был разработан продукт RearVision, который продается за $ 499 — не дешево, но экономнее альтернатив на рынке. Представитель компании заявил: «Цена звучит неадекватно, пока вы не пересядете на мотоцикл Harley Davidson. Наличие качественной резервной камеры позволит сохранить и вернуть тысячи долларов. Это даже не сравнится со счетами на ремонт, которые выставляют при наличии маленьких и даже крошечных изгибов».



Компания Axios также сообщила, что руководство Pearl обратилось к компании на стороне для потенциального предложения «acqui-hire» — один из самых популярных способов выхода для инвесторов в США, предусматривающий возможность преумножения вложений с помощью продажи команды проекта. В сентябре генеральный директор Брайсон Гарднер заявил Business Insider, что камеру RearView должна была стать лишь первым устройством в наборе технических аксессуаров, предназначенных для расширения стандартных возможностей автомобиля. Но, похоже, мир никогда не увидит результаты деятельности Pearl Automation.

Перевод специально для mmgp.ru
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