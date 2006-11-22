boss-game.net - BOSS-GAME

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Старт проекта 27.06.2017
В магазине вы можете приобрести различных персонажей. Каждый персонаж собирает различное количество пазлов, которых можно потом продать на рынке и обменять на реальные деньги.
Все пазлы которые вам принесли ваши персонажи сразу попадают на склад, собирайте их и продавайте. Вы можете делать это раз в 10 мин. Пазлы постоянно накапливаются и хранятся на складе, вы можете собирать их даже раз в день, как вам удобнее.
Вы можете продать все пазлы за золото, которое можно обменять на реальные деньги. Вырученное с продажи золото распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 70% на счет для покупок и 30% на вывод.
Курс продажи : 100 пазлов = 1 золото. 100 золота = 1 рубль.
Реферальная программа:
7%-4%-2%
Платежные системы:
Payeer, Megakassa
Мой вклад: