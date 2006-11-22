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boss-game.net - BOSS-GAME

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:38
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 17,090
Благодарностей: 117
УГ: 8
КП: 0.050
boss-game.net - BOSS-GAME

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 27.06.2017




Об игре:

В магазине вы можете приобрести различных персонажей. Каждый персонаж собирает различное количество пазлов, которых можно потом продать на рынке и обменять на реальные деньги.


Все пазлы которые вам принесли ваши персонажи сразу попадают на склад, собирайте их и продавайте. Вы можете делать это раз в 10 мин. Пазлы постоянно накапливаются и хранятся на складе, вы можете собирать их даже раз в день, как вам удобнее.
Вы можете продать все пазлы за золото, которое можно обменять на реальные деньги. Вырученное с продажи золото распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 70% на счет для покупок и 30% на вывод.
Курс продажи : 100 пазлов = 1 золото. 100 золота = 1 рубль.

Реферальная программа:


7%-4%-2%


Платежные системы:


Payeer, Megakassa


Мой вклад:


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Старый Сегодня, 15:52
#2
МОНИТОР ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ)
Премиум
 
Аватар NETWEB-monitor
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: INTERNET
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 13,949
Благодарностей: 583
УГ: 26
КП: 0.006
Re: boss-game.net - BOSS-GAME
Надеюсь рефка не на покупки хоть ?
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Старый Сегодня, 15:52
#3
Интересующийся
 
Имя: Anonim
Пол: Мужской
Регистрация: 10.05.2017
Сообщений: 79
Благодарностей: 12
УГ: 7
КП: 0.020
Re: boss-game.net - BOSS-GAME
А вот и качественный проект подъехал. Шутка, опять шлак. Кодировка не настроена при входе. Дизайн аховый (пара картинок). Скрипт паблик. Затрат 1000р (хостинг, домен, мониторинг)

Есть и плюсик: страница в вк админа не фейк. Реальный человек. Сможете написать его друзьям и узнать адрес. Это поможет вам вернуть ваши 100р.
__________________
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Разработка проектов, модулей, дизайн в ЛС.
Последний раз редактировалось Karleen; Сегодня в 15:54.
Karleen на форуме  
Старый Сегодня, 16:16
#4
Интересующийся
 
Регистрация: 27.03.2017
Сообщений: 11
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: boss-game.net - BOSS-GAME
у меня в аккаунт норм входит...сайт не плохой так скажем, в отличии от тех, которые стартуют)
__________________
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Kanefrayzy на форуме  
Старый Сегодня, 16:23
#5
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепр
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2014
Сообщений: 2,052
Благодарностей: 36
УГ: 1
КП: 0.004
Re: boss-game.net - BOSS-GAME
Депозит/Листинг

Дата операции: 27 Июн 2017 15:12
ID операции: 369482910
Тип операции: перевод
Магазин: boss-game.net
Статус: выполнен
Сумма списания: 252.40 p
Сумма получения: 252.40 p

Описание счета: boss-game.net - USER bossmonit
__________________
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Dimon Dneprovskiy вне форума  
Старый Сегодня, 16:23
#6
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.05.2014
Сообщений: 835
Благодарностей: 130
УГ: 0
КП: 0.000
Re: boss-game.net - BOSS-GAME
Депозит

Дата: 27.06.2017 14:57:14 (UTC+3)
Дата оплаты: 27.06.2017 14:57:22 (UTC+3)
Получатель платежа: Boss-Game.net / boss-game.net
Товар: boss-game.net - USER vpluse
Счет к оплате: 8
Счет в Payeer: 45449186
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 302.88 RUB
__________________
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Finest Hyips вне форума  
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