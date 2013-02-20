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Стартапы Light Polymers и UAVOS привлекли инвестиции от венчурного фонда CB Invest

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Стартапы Light Polymers и UAVOS привлекли инвестиции от венчурного фонда CB Invest


Стартап-компании Light Polymers и UAVOS привлекли инвестиции от инвестфонда
CB Invest.



Стартап-компании из Америки Light Polymers и UAVOS привлекли инвестиционные средства от инвестфонда CB Invest.

Light Polymers компания из Калифорнии основана в 2013 году и разрабатывает нанохимические технологии. Light Polymers - современная организация по производству полимеров и материалов в процессе нанохимии на основе лиотропных жидких кристаллов, значительно повышающая отношение излучаемого источником светового потока к потребляемой им мощности на плоских жидко-кристаллических экранах, дисплеях на основе органических светодиодов, светодиодном освещении, солнечных батареях. У стартапа есть собственный исследовательский центр в Силиконовой долине.

А стартап UAVOS разрабатывает беспилотные наземные и водные транспортные средства. UAVOS построен на философии будущего и надежных решений в процессе создания инновационных продуктов в области робототехники. Стартап-компания UAVOS основана в 2011 году. В прошлом году стартап запустил работу в Америке и открыл там офис.

Информация об объеме привлеченных средств двумя стартапами и полученные доли инвестфондом в них, не разглашается.

Управляющий партнер инвестфонда CB Invest Вадим Тарасов рассказал, что он инвестировал в Light Polymers в конце прошлого года и началом текущего. Американские средства массовой информации в марте текущего года писали, что Light Polymers получил инвестиции на сумму 24.300.000 долларов в инвестиционном раунде серии А. Раунд финансирования возглавили частные вкладчики. А в стартап UAVOS "последние инвестиции были осуществлены в начале текущего года", сказал Вадим.

По материалам: http://firrma.ru/data/news/49155

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