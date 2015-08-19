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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 3,107 Благодарностей: 1,122 УГ: 22 КП: 0.190 подарки

Россияне оценили свою жизнь в 1,2 миллиона долларов США



Довольно интересную цифру недавно установили сотрудники Финансового университета (г. Москва) при правительстве Российской Федерации, а именно: 1,2 млн долл. США - такова средняя стоимость жизни гражданина России, т.е. именно во столько её оценивают сами россияне по состоянию на 2016 год. Это исследование проводилось совместно с Росгосстрахом и в эту цифру включен, кстати, и моральный ущерб.



Так вот по сравнению с 2015 годом, озвученная выше цифра выросла почти в 2 раза: 625 0000 долларов США - во столько оценивали россияне свою жизнь в позапрошлом году и здесь просматривается далеко не слабый рост, т.е. люди начали ценить свою жизнь ещё выше.



Если смотреть, а как там в среднем обстоит дело в мире с этим вопросом, то там стоимость жизни еще выше - 2,6 млн долл. США, так что по всей видимости, стремиться есть ещё куда и если такими темпами как сейчас в России, то вполне вероятно, в следующем году можно будет достигнуть и этого уровня или сильно приблизиться к нему, что, впрочем, наверное неплохо, ведь свою жизнь надо уметь ценить правильно.



Комментируя факторы, которые повлияли на такой бурный рост самооценки россиян по поводу стоимости своей жизни до 1.2 млн долл. США, эксперты вышеназванного университета и Росгосстраха ссылаются на рост зарплат в стране и то что кризис стал для людей менее тяжёл, однако, не станем забывать, что это исследование проводили 2 государственные организации и для большинства не секрет, что эти органы у нас склонны несколько приукрашивать окружающую нас действительность, так что будем здесь откровенны до конца.



Более всего в нашей стране ценят свою жизнь молодые люди, а также люди получившие хорошее образование и конечно, самые обеспеченные. Между тем, 7,7 млн рублей - во столько оценивают свою жизнь молодые люди до 30 лет. Срез людей закончивших ВУЗы готов принять в качестве компенсации за свою жизнь 6,8 млн рублей. А обеспеченные согласятся минимум на 9,1 млн рублей, не меньше. Бедные же будут "рады" и 3,2 млн рублей в качестве цены за свою жизнь.



Москва, Питер, Воронеж, Тюмень и Ульяновск - в лидерах, где жители готовы требовать самую высокую компенсацию за свою жизнь, а вот Нижний Новгород, Пенза, Тольятти, Ярославль и Хабаровск наоборот - в самых последних рядах в этом списке.



И отдельно стоит оговорить, что в данном исследовании "стоимость жизни" подразумевает возмещение для семей, где какой-либо член семьи погиб при несчастном случае на производстве или транспорте.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59523c7c9a52e Довольно интересную цифру недавно установили сотрудники Финансового университета (г. Москва) при правительстве Российской Федерации, а именно: 1,2 млн долл. США - такова средняя стоимость жизни гражданина России, т.е. именно во столько её оценивают сами россияне по состоянию на 2016 год. Это исследование проводилось совместно с Росгосстрахом и в эту цифру включен, кстати, и моральный ущерб.Так вот по сравнению с 2015 годом, озвученная выше цифра выросла почти в 2 раза: 625 0000 долларов США - во столько оценивали россияне свою жизнь в позапрошлом году и здесь просматривается далеко не слабый рост, т.е. люди начали ценить свою жизнь ещё выше.Если смотреть, а как там в среднем обстоит дело в мире с этим вопросом, то там стоимость жизни еще выше - 2,6 млн долл. США, так что по всей видимости, стремиться есть ещё куда и если такими темпами как сейчас в России, то вполне вероятно, в следующем году можно будет достигнуть и этого уровня или сильно приблизиться к нему, что, впрочем, наверное неплохо, ведь свою жизнь надо уметь ценить правильно.Комментируя факторы, которые повлияли на такой бурный рост самооценки россиян по поводу стоимости своей жизни до 1.2 млн долл. США, эксперты вышеназванного университета и Росгосстраха ссылаются на рост зарплат в стране и то что кризис стал для людей менее тяжёл, однако, не станем забывать, что это исследование проводили 2 государственные организации и для большинства не секрет, что эти органы у нас склонны несколько приукрашивать окружающую нас действительность, так что будем здесь откровенны до конца.Более всего в нашей стране ценят свою жизнь молодые люди, а также люди получившие хорошее образование и конечно, самые обеспеченные. Между тем, 7,7 млн рублей - во столько оценивают свою жизнь молодые люди до 30 лет. Срез людей закончивших ВУЗы готов принять в качестве компенсации за свою жизнь 6,8 млн рублей. А обеспеченные согласятся минимум на 9,1 млн рублей, не меньше. Бедные же будут "рады" и 3,2 млн рублей в качестве цены за свою жизнь.Москва, Питер, Воронеж, Тюмень и Ульяновск - в лидерах, где жители готовы требовать самую высокую компенсацию за свою жизнь, а вот Нижний Новгород, Пенза, Тольятти, Ярославль и Хабаровск наоборот - в самых последних рядах в этом списке.И отдельно стоит оговорить, что в данном исследовании "стоимость жизни" подразумевает возмещение для семей, где какой-либо член семьи погиб при несчастном случае на производстве или транспорте.Специально для mmgp.ru

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