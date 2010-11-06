Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Еврокомиссия оштрафовала Google на почти €2,5 млрд

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Старый Сегодня, 14:57
#1
спекулянт
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Еврокомиссия оштрафовала Google на почти €2,5 млрд
Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем Евросоюза. Ранее газета Financial Times сообщала, что размер наложенного Еврокомиссией штрафа может превысить €1 млрд.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что результаты поиска товаров через поисковик Google искажались в пользу собственного сервиса компании Google Shopping.

«То, что делал Google, по антимонопольным нормам Евросоюза является незаконным. И, что самое важное, европейские потребители лишались подлинной возможности выбора услуг», — пояснила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

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Stas0n (Сегодня)
Старый Сегодня, 15:03
#2
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Re: Еврокомиссия оштрафовала Google на почти €2,5 млрд
Цитата:
Сообщение от Тимон Посмотреть сообщение
оштрафовала компанию Google на €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке
кажется, у ФАС глаза загорелись...
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Старый Сегодня, 15:10
#3
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Re: Еврокомиссия оштрафовала Google на почти €2,5 млрд
Как оказалось,не только в России гугл гоняют .....
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