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betcash.biz Рефбек 100% + БАМЦ-бонусы!
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Всем привет. Предоставляю рефбек (100%, 6% от вклада) независимо от того какой это депозит первый, третий, пятый и +БАМЦ-бонусы по проекту betcash.biz
Условия получения рефбека:
1. Регистрация по моей рефссылке. (Перед регистрацией необходимо почистить куки (cookies) Вашего браузера, чтобы исключить возможность вашей регистрации у другого пользователя).
2. Ссылка в подписи
Для проверки своего спонсора, заходите в своей кабине в раздел: "PARTNERS" и видите вашу реферальную ссылку и фразу кто вас пригласил:
You were invited by
danilcomp
После регистрации пишите мне свой логин в skype: danila_kiev
либо лс
Условия БАМЦ-бонусов обсуждаются индивидуально и зависят от ваших дальнейших планов, но они несомненно будут очень щедрые, обязательно вас устроят.
Всем удачи и профита в гиганте №2!