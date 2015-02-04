Продажи продукции Procter & Gamble упали на 6%

Последние 9 месяцев были очень неоднозначными для компании Procter&Gamble. После того, как компания подсчитывала чистую прибыль в первом и втором финансовом квартале, третий квартал продемонстрировал спад продаж и обеспокоил своих инвесторов.
Сегодня мы рассмотрим главные факторы, способствующие снижение спроса на потребительские товары Procter&Gamble (далее P&G).
P&G потерял изрядную долю рынка по каждому из пяти подразделений, включая продажи культовых бритв и лезвий Gillette.
Управленцы компании зафиксировали снижение продаж на 6% в 3-м квартале
в связи с не конкурентоспособностью. P&G отдал первенство своему главному конкуренту Unilever
его службе подписки Dollar Shave Club.
Несмотря даже на снижение цен на товары во 2-м квартале, объёмы продаж продолжали падать, а доля рынка сократилась на 0.5%
.
Также стоит отметить тот факт, что у компании по сей день остается слабый маркетинг, не впечатляющие инновации и слабое присутствие в сети интернет.
P&G несмотря на неблагоприятный 2017 год, стремится к росту продаж путем снижения стоимости товаров начиная от стирального порошка Tide и заканчивая подгузниками Pampers. Более высокая рентабельность должна позволить P&G слегка подрезать конкурентов и немного сбалансироваться для входа в 4-й финансовый квартал.
На сегодняшний день, P&G продает около 44%
своей продукции в США и 15%
своей продукции непосредственно в Wal-Mart Stores. Напомню, что P&G инвестировал $ 175 млн в развитие MediaMath, разработчик маркетинговой платформы для крупных брендов.
Специально для MMGP.RU