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Продажи продукции Procter & Gamble упали на 6%

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#1
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Продажи продукции Procter & Gamble упали на 6%

Последние 9 месяцев были очень неоднозначными для компании Procter&Gamble. После того, как компания подсчитывала чистую прибыль в первом и втором финансовом квартале, третий квартал продемонстрировал спад продаж и обеспокоил своих инвесторов.
Сегодня мы рассмотрим главные факторы, способствующие снижение спроса на потребительские товары Procter&Gamble (далее P&G).
P&G потерял изрядную долю рынка по каждому из пяти подразделений, включая продажи культовых бритв и лезвий Gillette.

Управленцы компании зафиксировали снижение продаж на 6% в 3-м квартале в связи с не конкурентоспособностью. P&G отдал первенство своему главному конкуренту Unilever его службе подписки Dollar Shave Club.


Несмотря даже на снижение цен на товары во 2-м квартале, объёмы продаж продолжали падать, а доля рынка сократилась на 0.5%.
Также стоит отметить тот факт, что у компании по сей день остается слабый маркетинг, не впечатляющие инновации и слабое присутствие в сети интернет.

P&G несмотря на неблагоприятный 2017 год, стремится к росту продаж путем снижения стоимости товаров начиная от стирального порошка Tide и заканчивая подгузниками Pampers. Более высокая рентабельность должна позволить P&G слегка подрезать конкурентов и немного сбалансироваться для входа в 4-й финансовый квартал.

На сегодняшний день, P&G продает около 44% своей продукции в США и 15% своей продукции непосредственно в Wal-Mart Stores. Напомню, что P&G инвестировал $ 175 млн в развитие MediaMath, разработчик маркетинговой платформы для крупных брендов.


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Последний раз редактировалось Alcest; Сегодня в 14:39. Причина: добавлена кнопка уникальности
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Метки
бизнес, новости, прибыль, продажи, финансы
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