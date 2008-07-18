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Loadoo — вывод Bitcoin и PayPal на пластиковую карту

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Loadoo — вывод Bitcoin и PayPal на пластиковую карту
Ежедневно новое количество пользователей увлекается цифровыми деньгами. Кто-то просто инвестирует в какой-то вид криптовалюты, кому-то по душе спекуляция на биржах, а некоторые просто хранят свои сбережения в новом виде валют. Какое бы направление эти люди не избрали, все они нуждаются в разнообразных сервисах, позволяющих конвертировать цифровые деньги, расплачиваться ими в сети, пополнять счета всяких проектов или же просто обналичивать. И вот об одном из таких сервисов сейчас и поговорим. О том, как осуществлять вывод Bitcoin на карту при помощи площадки Loadoo.com, уже узнаете через несколько минут.


Что из себя представляет сервис Loadoo.com?


Этот сайт предназначен для вывода денег с Bitcoin кошелька и счета PayPal на любую банковскую карту физического или виртуального вида. Этот функционал облегчает обналичивание мелких сумм криптовалюты для расчета ими в точках расположения терминалов. Так как на постсоветском пространстве еще не в каждом населенном пункте работают биткоин-банкоматы, и напрямую со счета PayPal за услугу в офлайне не рассчитаешься, то приходится обращаться за помощью к таким фирмам, как Loadoo, чтобы осуществить вывод Bitcoin с poloniex и с других ресурсов для обналичивания в тех банкоматах, с которыми привыкли регулярно работать.

Площадка Loadoo пока что работает лишь с тремя валютами:
  • евро,
  • американский доллар,
  • британский фунт.

Пользователи русскоязычных стран могут выбирать одну валюту из этого перечня и конвертировать крипту. Что касается сервиса ЭПС PayPal, то она занимается выпуском личного пластика. Можно было бы услугами Loadoo и не пользоваться. Да только карты платежки на постсоветском пространстве не везде работают. Так что пока их география не расширится, лучше пользоваться услугами обменника Loadoo.

Функционал площадки


Заглянув на сайт, можно увидеть вкладку Login(Sign Up), предназначенную для регистрации нового клиента и авторизации при каждом последующем входе. Заполнив стандартные данные, придумав комбинацию сложного пароля и указав название мыла, вы добавляетесь в ряды зарегистрированных пользователей. Стоит заметить, что в комбинации пароля должна присутствовать хотя бы 1 заглавная буква и специальный символ, в противном случае программа регистрацию не завершит.

После того, как вы подтвердите актуальность своего электронного ящика, сервис обменника предложит вам пройти верификацию, иначе функционал Loadoo не будет доступен. На проверку указанных данных и загруженных файлов уходит примерно 24 часа. После этого можно приниматься за регистрацию пластиковой карты.

Кто редко работает с подобными сервисами, может не волноваться, а спокойно кликать на надпись "How it works ". Сразу же откроется страница с детальной инструкцией. Вначале будет рассказано о сотрудничестве с ЭПС PayPal, а под конец пользователь узнает о выводе Bitcoin на карту банка.

Зарегистрировав пластик, жмем в своем аккаунте на "Load with Bitcoin" для перевода суммы сатошей на указанный биткоин-адрес. На обработку транзакции уходит 10 минут. После этого вы получаете свою карту.

Понятное дело, что за каждую свою услугу площадка будет списывать определенный размер комиссии. все это не будет происходить вслепую. Воспользовавшись вкладкой "Fees", можно ознакомиться со всеми услугами сайта и индивидуальным размером комиссии за каждую из них. Обратите внимание, % вознаграждения площадки разный для пластиковых и виртуальных карт. Все отличия наглядно отражены в таблицах.

Казалось бы, ничего сложного нет в выводе денег с Bitcoin кошелька, но все же разные вопросы возникают у клиентов. Администрация всегда готова оказать помощь в решении любой проблемы. С этой целью сайт предлагает воспользоваться кнопкой "Contact Us". Заполнив все строки сообщения и отправив его, можно спокойно ждать обратной связи.

В завершение


Простой функционал и оперативная обработка транзакций дает возможность достаточно быстро переводить свои заработки с платежки PayPal и биткоин-кошелька на банковскую карту за приемлемое вознаграждение. Если вы как раз искали подобный сервис, то сайт Loadoo.com всегда готов сотрудничать с вами.


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Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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