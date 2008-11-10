Rus Invest Cap - rusinvestcap.net

Я не создатель/админ данного проекта.
Rus Invest Cap
Среднедоходный инвестиционный проект с ежедневной доходностью от 1.3% до 5%.
✈ Старт: 25.06.17
Маркетинг:
➡ СТАРТОВЫЙ 1.3% в день на 20 дней | Вклады от 10 USD до 49 USD
Тело депозита выплачивается в конце срока.
➡ ПОПУЛЯРНЫЙ 1.6% в день на 15 дней | Вклады от 50 USD до 499 USD
Тело депозита выплачивается в конце срока.
➡ ДОХОДНЫЙ 4.16% в день на 30 дней | Вклады от 500 USD до 999 USD
Депозит включен в выплаты.
➡ ЛУЧШИЙ 5% в день на 25 дней | Вклады от 1000 USD до 5000 USD
Депозит включен в выплаты.
Минимальный вклад: 10 USD
Максимальный вклад: 5000 USD
Минимальная сумма для выплат: 1 USD
Принимает: Perfect Money, Payeer
Тип выплат: ручные
Реф-программа: 3-2-1-0.5-0.4-0.3-0.2-0.1%
Техническая часть:
— уникальный дизайн
— SSL сертификат
— защита от DDoS
— Языки: Русский, Английский, Французский, Немецкий
Регистрация в проекте
Депозит: