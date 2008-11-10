Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Rus Invest Cap - rusinvestcap.net

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 14:29
#1
Любитель
 
Имя: VIP-Monitoring
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.04.2015
Сообщений: 991
Благодарностей: 50
УГ: 27
КП: 0.205
Rus Invest Cap - rusinvestcap.net
Я не создатель/админ данного проекта.



Rus Invest Cap

Среднедоходный инвестиционный проект с ежедневной доходностью от 1.3% до 5%.
✈ Старт: 25.06.17
Маркетинг:
➡ СТАРТОВЫЙ 1.3% в день на 20 дней | Вклады от 10 USD до 49 USD
Тело депозита выплачивается в конце срока.
➡ ПОПУЛЯРНЫЙ 1.6% в день на 15 дней | Вклады от 50 USD до 499 USD
Тело депозита выплачивается в конце срока.
➡ ДОХОДНЫЙ 4.16% в день на 30 дней | Вклады от 500 USD до 999 USD
Депозит включен в выплаты.
➡ ЛУЧШИЙ 5% в день на 25 дней | Вклады от 1000 USD до 5000 USD
Депозит включен в выплаты.
Минимальный вклад: 10 USD
Максимальный вклад: 5000 USD
Минимальная сумма для выплат: 1 USD
Принимает: Perfect Money, Payeer
Тип выплат: ручные
Реф-программа: 3-2-1-0.5-0.4-0.3-0.2-0.1%
Техническая часть:
— уникальный дизайн
— SSL сертификат
— защита от DDoS
— Языки: Русский, Английский, Французский, Немецкий

Регистрация в проекте

Депозит:

__________________
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VIPMonitor на форуме  
Старый Сегодня, 14:37
#2
Создатель E-Invest.Biz
Премиум
 
Аватар Karim
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Сибирь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 7,239
Благодарностей: 3,400
УГ: 2
КП: 0.376
награды Волшебный горшочек 
Re: Rus Invest Cap - rusinvestcap.net
А почему в МЛМ?
Вроде и легенда есть и тарифы среднепроцентика.
__________________
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Karim вне форума  
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