Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Торговый Робот «NutcrackerEA»

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:15
#1
 
Регистрация: 27.06.2017
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Торговый Робот «NutcrackerEA»
Внутридневной скальпинг по основным волатильным валютным парам.Без мартингейла. Без хеджирования. Без гридинга.MM: Фиксированный лот. Авто-расчет лота.Ордера: Возможны «доливки» по тренду, в случае если мы в плюсе, если в минусе, ждем стоп-лосс ордера, либо реверсное закрытие по ТС робота.Брокер: Любой, на ваш выбор. Рекомендуется с меньшим спредом, для большего профита.В советнике используется простая и надежная торговая система, которая позволяет быстро оптимизировать и настроить советник под любой торговый инструмент.Открытие ордеров происходит всегда в направлении основного глобального тренда, что позволяет максимально точно войти в рынок.При успешномвходе, ТС использует возможность «доливки». Успех входа определяется очень просто –когда первый ордер выходит в плюс и ТС видит возможность дальнейшего движения. Если же второй ордер не поймал дальнейшее движение, то наш блок из двух ордеров закрывается в безубыток или небольшую прибыль. Все просто, четко, и без замысловатых рутин, которые в большинстве приносят только сложности и нестабильность, а в последствии убыток. Сайт: softforforexПочта:softforforex@gmail.comМонитори нг Myfxbook: на сайте softforforex (прямые ссылки запрещены)

добавлено через 11 минут
Торговый Робот «NutcrackerEA»


• Внутридневной скальпинг по основным волатильным валютным парам.
• Без мартингейла. Без хеджирования. Без гридинга.
• MM: Фиксированный лот. Авто-расчет лота.
• Ордера: Возможны «доливки» по тренду, в случае если мы в плюсе, если в минусе, ждем стоп-лосс ордера, либо реверсное закрытие по ТС робота.
• Брокер: Любой, на ваш выбор. Рекомендуется с меньшим спредом, для большего профита.

В советнике используется простая и надежная торговая система, которая позволяет быстро оптимизировать и настроить советник под любой торговый инструмент.
Открытие ордеров происходит всегда в направлении основного глобального тренда, что позволяет максимально точно войти в рынок.
При успешном входе, ТС использует возможность «доливки». Успех входа определяется очень просто – когда первый ордер выходит в плюс и ТС видит возможность дальнейшего движения. Если же второй ордер не поймал дальнейшее движение, то наш блок из двух ордеров закрывается в безубыток или небольшую прибыль. Все просто, четко, и без замысловатых рутин, которые в большинстве приносят только сложности и нестабильность, а в последствии убыток.

• Сайт: softforforex точка ру
• Почта: softforforex@gmail точка ком
• Мониторинг Myfxbook: myfxbook.com/members/sovbez
__________________
На правах рекламы: Торгуй с ICE FX: 100% A-book, система ограничения убытка

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Последний раз редактировалось softforforexru; Сегодня в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
softforforexru вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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