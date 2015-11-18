Внутридневной скальпинг по основным волатильным валютным парам.Без мартингейла. Без хеджирования. Без гридинга.MM: Фиксированный лот. Авто-расчет лота.Ордера: Возможны «доливки» по тренду, в случае если мы в плюсе, если в минусе, ждем стоп-лосс ордера, либо реверсное закрытие по ТС робота.Брокер: Любой, на ваш выбор. Рекомендуется с меньшим спредом, для большего профита.В советнике используется простая и надежная торговая система, которая позволяет быстро оптимизировать и настроить советник под любой торговый инструмент.Открытие ордеров происходит всегда в направлении основного глобального тренда, что позволяет максимально точно войти в рынок.При успешномвходе, ТС использует возможность «доливки». Успех входа определяется очень просто –когда первый ордер выходит в плюс и ТС видит возможность дальнейшего движения. Если же второй ордер не поймал дальнейшее движение, то наш блок из двух ордеров закрывается в безубыток или небольшую прибыль. Все просто, четко, и без замысловатых рутин, которые в большинстве приносят только сложности и нестабильность, а в последствии убыток. Сайт: softforforexПочта:softforforex@gmail.comМонитори нг Myfxbook: на сайте softforforex (прямые ссылки запрещены)
добавлено через 11 минут
Торговый Робот «NutcrackerEA»
• Внутридневной скальпинг по основным волатильным валютным парам.
• Без мартингейла. Без хеджирования. Без гридинга.
• MM: Фиксированный лот. Авто-расчет лота.
• Ордера: Возможны «доливки» по тренду, в случае если мы в плюсе, если в минусе, ждем стоп-лосс ордера, либо реверсное закрытие по ТС робота.
• Брокер: Любой, на ваш выбор. Рекомендуется с меньшим спредом, для большего профита.
В советнике используется простая и надежная торговая система, которая позволяет быстро оптимизировать и настроить советник под любой торговый инструмент.
Открытие ордеров происходит всегда в направлении основного глобального тренда, что позволяет максимально точно войти в рынок.
При успешном входе, ТС использует возможность «доливки». Успех входа определяется очень просто – когда первый ордер выходит в плюс и ТС видит возможность дальнейшего движения. Если же второй ордер не поймал дальнейшее движение, то наш блок из двух ордеров закрывается в безубыток или небольшую прибыль. Все просто, четко, и без замысловатых рутин, которые в большинстве приносят только сложности и нестабильность, а в последствии убыток.
• Сайт: softforforex
точка ру
• Почта: softforforex@gmail
точка ком
• Мониторинг Myfxbook: myfxbook.com/members/sovbez