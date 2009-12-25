Специалисты Chainanalysis нашли пропавшие активы MtGox

8 июня состоялось заседание подкомитета Конгресса США по борьбе с терроризмом и финансированием преступности, на котором была озвучена информация о местонахождении 650 000 BTC, исчезнувших с биржи MtGox.
В заседании участвовали представители компаний Chainalysis и Elliptic, которые помогали правоохранительным органам отследить монеты MtGox, пропавшие в 2014 году монеты.
По словам представителей компании Chainalysis, им удалось обнаружить пропавшие активы MtGox на сумму в 1,7 миллиарда долларов, и их местонахождение на данный момент установлено.
«Мы действительно их нашли», — заявил соучредитель Chainalysis, Джонатан Левин.
Несмотря на то что информация о местонахождении монет известна, пока доступ к ним получить невозможно, а следовательно, вся эта информация бессмысленна.
По материалам источник