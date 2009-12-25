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Специалисты Chainanalysis нашли пропавшие активы MtGox

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Специалисты Chainanalysis нашли пропавшие активы MtGox

8 июня состоялось заседание подкомитета Конгресса США по борьбе с терроризмом и финансированием преступности, на котором была озвучена информация о местонахождении 650 000 BTC, исчезнувших с биржи MtGox.

В заседании участвовали представители компаний Chainalysis и Elliptic, которые помогали правоохранительным органам отследить монеты MtGox, пропавшие в 2014 году монеты.

По словам представителей компании Chainalysis, им удалось обнаружить пропавшие активы MtGox на сумму в 1,7 миллиарда долларов, и их местонахождение на данный момент установлено.

«Мы действительно их нашли», — заявил соучредитель Chainalysis, Джонатан Левин.

Несмотря на то что информация о местонахождении монет известна, пока доступ к ним получить невозможно, а следовательно, вся эта информация бессмысленна.

По материалам источник
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биржа, информация, криптовалюта, сша
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