Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:37
#1
 
Пол: Мужской
Регистрация: 27.06.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Поможем инвестировать ваш игровой проект
Доброго времени суток, меня зовут Алексей Набатов, я представляю инвестиционную компанию «Game Invest».
Мы занимаемся инвестированием в онлайн-игры на ранней стадии.
Объем инвестиций от 900 тысяч до 4 миллионов рублей.

Сайт компании: game-invest.com

Требования для сотрудничества:
—   Проект должен быть на платформе PC
—   Есть рабочий прототип игры
—   Документы, которые показывают о чем ваша игра и как планируется зарабатывать
—   Команда проекта сформирована на 50% и выше
—   Жанр игры любой
—   Желание продуктивно работать и развивать свой проект!

Количество проектов, в которые мы готовы инвестировать ограничено!

Если Вы готовы выйти на новый уровень, свяжитесь с нами прямо сейчас!
Присылайте информацию по вашему проекту на почту: info@game-invest.com после чего наш менеджер свяжется с Вами.
__________________
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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