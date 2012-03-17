Поможем инвестировать ваш игровой проект

Доброго времени суток, меня зовут Алексей Набатов, я представляю инвестиционную компанию «Game Invest».
Мы занимаемся инвестированием в онлайн-игры на ранней стадии.
Объем инвестиций от 900 тысяч до 4 миллионов рублей.
Сайт компании: game-invest.com
Требования для сотрудничества:
— Проект должен быть на платформе PC
— Есть рабочий прототип игры
— Документы, которые показывают о чем ваша игра и как планируется зарабатывать
— Команда проекта сформирована на 50% и выше
— Жанр игры любой
— Желание продуктивно работать и развивать свой проект!
Количество проектов, в которые мы готовы инвестировать ограничено!
Если Вы готовы выйти на новый уровень, свяжитесь с нами прямо сейчас!
Присылайте информацию по вашему проекту на почту: info@game-invest.com
после чего наш менеджер свяжется с Вами.