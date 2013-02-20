Основатель платежного сервиса Qiwi Андрей Романенко продал долю в фонде iTech Capital

Сооснователь международного платежного сервиса Qiwi Андрей Романенко продал долю в фонде iTech Capital.
Андрей Романенко являющийся сооснователем международного платежного сервиса Qiwi принял решение продать принадлежащую ему долю в венчурном фонде iTech Capital фокус которого был направлен на сектор цифровой экономики.
Сделка по продаже доли Андрея Романенко в фонде iTech Capital была закрыта в текущем месяце. Новый инвестор выкупивший долю Андрея пока не разглашается, но источник информации сообщает о сумме, которую Романенко получил от сделки - это около 10.000.000 долларов.
Фонд ITech Capital был основан в 2011 году. За время своей работы фонд принял участие в 11 крупных сделках, включая инвестиции в компании Aviasales и Ticketland.
На данный момент в фонде принимают участие более сорока инвесторов, и никому из них не принадлежала доля более чем 16%. Андрей Романенко являлся пайщиком фонда (LP – limited partner) и в то же время был инвестором управляющей компании (GP – general partner). На данный момент паи и ценные бумаги проданы.
Свой выход Андрей объясняет отсутствием решающего голоса, нехваткой времени, а также тем, что он не поддерживает фокус венчурного фонда, который направлен исключительно в проекты РФ.
Данный венчурный фонд это первый опыт Андрея. После этого Андрей пересмотрит свой инвест-портфель принимая во внимание такие параметры, как: возможность принимать участие в управлении проекта и интерес к развитию бизнеса этой компании.
В начале текущего месяца А.Романенко вышел из капитала международного платежного сервиса Qiwi продав свою долю в компании. С его слов, ему попросту не хватало времени на занятие операционной деятельностью Qiwi, так как уже более 4 лет занят проектом «Эвотор» по автоматизации малого и среднего бизнеса. С прошлого года Андрею принадлежит 30% доли в капитале проекта и он является его генеральным директором. 40% компании принадлежит "Сбербанку России".
По материалам: http://firrma.ru/data/news/49108/