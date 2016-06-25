Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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AMBIS - ambis.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 13:29
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 3,338
Благодарностей: 1,339
УГ: 13
КП: 0.000
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AMBIS - ambis.biz
Я не админ!
Старт проекта 27.06.2017

Легенда(google перевод):
Сообщение от
История AMBIS
Платформа AMBIS представлена ​​официальным лицом, зарегистрированным в штате Делавэр, США, в марте 2017 года. Номер регистрационного номера компании - 6358845. Вы можете подтвердить активную регистрацию, введя номер файла в официальном реестре штата Делавэр
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Что такое команда AMBIS?
Сердцем команды является наш генеральный директор, г-н БРАДЛИ ГОУГ. Он работает с Bitcoin & Blockchain с 2011 года, и его идеи всегда были новаторскими и опережающими. Начало AmBIS было запланировано им еще в 2010 году, когда он посетил конференцию, посвященную новым стартапам Blockchain. С 2010 года он работает над концепцией с еще двумя разработчиками, Яном Грюннисом и Майком Пирсоном, которые закодировали основной продукт сегодняшнего Ambis - идеального бот-бот-бренда Bitcoin - AmbisBot.

Другими партнерами в команде являются Джек Уондервилт, Тим Ханкинс, Лара Копман и Деннис Кронманн. Они отвечают за маркетинг и финансы и отчитываются непосредственно перед генеральным директором. В ближайшее время мы расширим команду.
Почему нужно выбирать AMBIS над другими компаниями?
Мы полагаем, что AMBIS имеет префектное решение для любого инвестора Bitcoin, у которого нет времени для анализа рынков и принятия быстрых решений на основе данных, которые он получает. Мы протестировали наше программное обеспечение на 1 год, и мы знаем, что он отлично работает и способен доставить результат независимо от того, что.


Тарифные планы:


СТАРТЕР
0,15% в час
0,01-4,99 BTC


ПРОДВИНУТЫЙ
0,16% в час
5,00-19,99 BTC


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
0,18% в час
20,00-49,99 BTC

БЕСКОНЕЧНОСТЬ
0,2% в час
50,00-149,99 BTC



Мин.депозит:0.01BTC
Мин.вывод:0.001BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа: 5%
Тип выплат: инстант
Основной депозит можно вернуть через 24часа,комиссия 7%

Официальная компания
Регистрационного номер компании - 6358845.
Посмотреть сертификат

SSL: GeoTrust EV SSL CA - G4
Registrar:NameCheap, Inc
Hosting: TOV Highload Systems
Name Servers:
ns5.strongns.biz
ns10.strongns.net
ns18.strongns.biz
ns10.strongns.biz
ns18.strongns.net
ns5.strongns.net


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Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% от 4% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://ambis.biz/?ref=davidd
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Мой вклад:0.5BTC
Hash : b159e4aadbb01eb03e4338e33cb78de8361c342d127a18ccd5 6bb51d73ba260a
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Последний раз редактировалось davidd; Сегодня в 13:37.
davidd на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:04
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