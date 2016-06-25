AMBIS - ambis.biz

История AMBIS
Платформа AMBIS представлена официальным лицом, зарегистрированным в штате Делавэр, США, в марте 2017 года. Номер регистрационного номера компании - 6358845. Вы можете подтвердить активную регистрацию, введя номер файла в официальном реестре штата Делавэр
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Что такое команда AMBIS?
Сердцем команды является наш генеральный директор, г-н БРАДЛИ ГОУГ. Он работает с Bitcoin & Blockchain с 2011 года, и его идеи всегда были новаторскими и опережающими. Начало AmBIS было запланировано им еще в 2010 году, когда он посетил конференцию, посвященную новым стартапам Blockchain. С 2010 года он работает над концепцией с еще двумя разработчиками, Яном Грюннисом и Майком Пирсоном, которые закодировали основной продукт сегодняшнего Ambis - идеального бот-бот-бренда Bitcoin - AmbisBot.
Другими партнерами в команде являются Джек Уондервилт, Тим Ханкинс, Лара Копман и Деннис Кронманн. Они отвечают за маркетинг и финансы и отчитываются непосредственно перед генеральным директором. В ближайшее время мы расширим команду.
Почему нужно выбирать AMBIS над другими компаниями?
Мы полагаем, что AMBIS имеет префектное решение для любого инвестора Bitcoin, у которого нет времени для анализа рынков и принятия быстрых решений на основе данных, которые он получает. Мы протестировали наше программное обеспечение на 1 год, и мы знаем, что он отлично работает и способен доставить результат независимо от того, что.