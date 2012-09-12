Чего ждет НБУ от нового главы ПриватБанка

Исполняющий обязанности Главы НБУ Яков Смолий отреагировал на заявление Александра Шлапака об отставке
В НБУ прокомментировали отставку Александра Шлапака
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
«Александр Шлапак возглавил ПриватБанк в сложный для банка переходный период после банкротства и продемонстрировал профессионализм в стабилизации работы банка. Он подтвердил надежность банка, обеспечив его бесперебойную операционную деятельность после перехода в государственную собственность, и благодаря этому удержал доверие клиентов», — прокомментировал Яков Смолий.
Он также добавил, что теперь главными задачами будущего главы станут разработка стратегии развития государственного банка, подготовка к успешному вхождению в его капитал международных стратегических инвесторов в течение нескольких лет и продолжение очистки банка от токсичных активов.
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