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Homer Logistics привлек $8.5 млн для ПО, оптимизирующее доставку товаров

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#1
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Homer Logistics привлек $8.5 млн для ПО, оптимизирующее доставку товаров
Стартап Homer Logistics, специализирующийся на оптимизации доставке товаров с использованием передовых логических технологий, сегодня привлек $8.5 млн финансирования в раунде A от таких венчурных компаний, как Two Sigma Ventures, Lerer Hippeau Ventures, RSE Ventures, Laconia Capital Group и уже существующими инвесторами.
Компания планирует использовать привлеченный капитал для развития своих исследовательских возможностей и для увеличения технических специалистов, чтоб в будущем они смогли управлять операционной эффективностью для своих клиентов.


Homer Logistics предоставляет локальное решение доставки товаров используя технологию логистики. Команда компании, в частности ученые и инженеры разработали программное обеспечение, которое лучше всех способна прогнозировать быструю и эффективную доставку, что в конечном счете позволяет в режиме реального времени доставку еды без ущерба по времени и качеству.
Местные службы доставки нуждаются в серьезном партнере, который способен определить эффективность работы по специальной шкале. Использование контроля работников, правильного планирования, прогнозирование и анализ спроса и предложений, а также оптимизация в реальном масштабе, делает службу доставки жизнеспособны и устойчивым на рынке, - сообщил Адам Прайс, генеральный директор Homer Logistics.
Платформа обеспечивает надежное и недорогое решение для службы доставки и кардинально изменит способ транспортировки товаров в различных условиях, - добавил Прайс.
Homer Logistics с момента своего запуска привлек свыше $ 14,5 млн инвестиций для поддержки своей растущей бизнес платформы, а также для сотрудничества с местными торговцами, начиная от независимого малого бизнеса и заканчивая национальными брендами. Стартап управляет всеми операциями доставки товаров в Манхэттене (Нью-Йорк) и лицензирует свою платформу EatStreet, сервис по доставке продуктов питания с местных ресторанов в разных штатах США.

Two Sigma Ventures инвестирует в стартапы, используя компьютерные технологии, математику и статистику, чтобы изменить способы работы, - сообщил Колин Бейрн, директор венчурного фонда Two Sigma Ventures.
В отличие от существующих служб доставки, компания Homer Logistics использует уже имеющийся опыт для разработок новых технологий, которые дают возможность принимать более взвешенные решения и ставит логистику на первый план.

Перевод специально для MMGP.RU

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Метки
новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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