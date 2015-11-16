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Стартап Вetter привлёк $1,1млн в сервис помогающий людям гасить долги по медстраховке

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Старый Сегодня, 13:10
#1
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Стартап Вetter привлёк $1,1млн в сервис помогающий людям гасить долги по медстраховке


В настоящее время, пока Сенат США слишком озабочен проблемами американского здравоохранения, давайте взглянем на американский стартап Беттер ("Better"), который помогает людям расплачиваться по дорогим счетами за медицинское обслуживание. И вот только что он помог 100% своих средств, чтобы оплатить счета за оказанное медицинские услуги тем людям, которые уже накопили серьезную задолженность в этой области.

Между тем, сообщается, что в то же время Better привлёк на своё развитие финансирование на сумму в размере 1.1 млн долл. США от американского венчурного фонда Initialized Capital, а ещё от инвестфонда из Сан-Франциско под названием Designer Fund и кроме того, от разных бизнес-ангелов, после того как он был запущен весной этого года в Сан-Франциско.

Сейчас ситуация в США с долгами по медицинскому обслуживанию обстоит не самым лучшим образом: в прошлом году траты американцев на медицинские услуги достигли в этой стране огромной суммы в размере 3,35 трлн долл. США и причем 43% жителей этой страны так и не смогли погасить свои долги за эти полученные медицинские услуги. И согласно опросу проведенного Kaiser / New York Times именно такой тип долга сейчас самым негативным образом сказывается на каждом 5-м американце и его часто называют причиной No 1, когда речь заходит о причинах личных банкротств в США. Наиболее остро этот вопрос стоит перед незастрахованной частью населения США. Представьте себе, что может случится, если республиканцы в американском Сенате смогут протащить свои корявые поправки к закону об американском здравоохранении (AHCA).

Соответственно, основатель этого стартапа Better г-жа Рейчел Норман заявляет, что получаемые от клиентов её компании средства они направляют на покрытие долгов пользователей, однако сюда не входят средства, которые они уже привлекли от инвесторов - они идут на развитие стартапа.

В интервью для онлайн-издания Techcrunch она сказала следующее: "Когда люди начинают пользоваться нашим сервисом, то мы взимаем с них 10% средств, которые они получают по своей медицинской страховке и это как раз именно те денежные средства, которые мы используем для покупки и прощения долга по оказанным медицинским услугам.

В настоящее время перед стартапом Better стоят воистину грандиозные задачи, если он и будущем продолжит оказывать помощь людям в погашении медицинских долгов. Поэтому стартап привлек к сотрудничеству некоммерческую организацию RIP Medical Debt. Сообщается, что эта некоммерческая организация будет помогать уменьшать сумму задолженности путём проведения переговоров с агентствами, которые в Америке выставляют к оплате медицинские счета, а еще будет использовать донаты (пожертвования) для погашения ими задолженности у нуждающихся в этом.

Госпожа Норман также напоминает о верхнем пределе прибыли стратапа Better в размере 16 млн долл. США, которую она прогнозирует получить ранней осенью этого года. А кроме того, в прошлом году в США г-н Джон Оливер (John Oliver) уже использовал подобный приём сотрудничества между должниками по медицинским услугам и организациями помогающими им решить эту проблему, когда он во время своего телевизионного шоу "Last Week Tonight" пообещал собрать 15 млн долл. США, чтобы использовать их для облегчения долгов американцев за полученные медицинские услуги. Та прошлогодняя бесплатная раздача ранее собранных средств была самой крупной в истории телевидения и превзошла даже великодушие популярной американской телезвезды Опры Уинфри и хотя сейчас у госпожи Норман пока еще нет собственного телешоу, однако она уже заявила Techcrunch, что хотела бы побить тот рекорд г-на Оливера.

"У нас уже есть своя готовая среда для деятельности, где мы можем действительно проделать хорошую работу и удостовериться, что люди получили компенсацию и возмещение и фактически они просто получат эти средства обратно и тогда они смогут использовать свою медицинскую страховку за которую они так много платят по максимуму",- заявила г-жа Норман. "Для меня лично это очень важно, поскольку мы делаем это, чтобы отслеживать ситуацию во всех других местах нашей страны, где эта система компенсации пока еще не работает и ищем способы с помощью которых мы сможем людям помочь"


Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/59521f0a097c1
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Старый Сегодня, 13:17
#2
Форекс-блогер
 
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Имя: Ольга
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Инвестирую в: Форекс
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Re: Стартап Вetter привлёк $1,1млн в сервис помогающий людям гасить долги по медстрах
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Сейчас ситуация в США с долгами по медицинскому обслуживанию обстоит не самым лучшим образом: в прошлом году траты американцев на медицинские услуги достигли в этой стране огромной суммы в размере 3,35 трлн долл. США и причем 43% жителей этой страны так и не смогли погасить свои долги за эти полученные медицинские услуги. И согласно опросу проведенного Kaiser / New York Times именно такой тип долга сейчас самым негативным образом сказывается на каждом 5-м американце и его часто называют причиной No 1, когда речь заходит о причинах личных банкротств в США. Наиболее остро этот вопрос стоит перед незастрахованной частью населения США. Представьте себе, что может случится, если республиканцы в американском Сенате смогут протащить свои корявые поправки к закону об американском здравоохранении (AHCA).
Не думала никогда, что все так плохо. Насчет страховок всегда думала, что там с этим делом обстоит все хорошо. У нас тут хоть полисы есть, самое элементарное получить можно. Хотя куда ни коснись, то везде требуют оплату. То в больницах нет того, то другого. А еще не кормят детей на дневном пребывании в больницах. Проблема в мировом масштабе.
__________________
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