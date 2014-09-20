Ситуация на рынке криптовалют напоминает пресловутый бум доткомов

О популярных сегодня криптовалютах, основных их рисках и возможностях для инвестирования в эти инструменты рассказал Павел Салас, генеральный директор социальной сети для инвесторов eToro в РФ и СНГ.
- Павел, в начале июня этого года совокупная капитализация крупнейших криптовалют впервые превысила отметку в 100 млрд долларов США. Насколько я знаю, eToro предоставляет своим пользователям возможность инвестировать в такие инструменты, «играть» с криптовалютами. Можно рассказать об этом подробнее?
- В индустрии не принято пользоваться термином «игра», потому что играют в разные азартные игры. Но, справедливости ради, надо сказать, что если к торговле на бирже (не важно, классической или OTC-рынке) люди подходят не с умом, а ради адреналина, эмоций, то, по большому счету, они именно играют. Им не важен даже конкретный актив, главное, чтобы он быстро «двигался», чтобы они моментально чувствовали, что зарабатывают или очень быстро теряют.
Криптовалюты за последние месяц-полтора показали очень большое «ралли». Ни один другой финансовый актив такого практически никогда не демонстрировал. Например, в марте этого года, когда мы запустили возможность торговать Ether, он стоил $10. Недавно он протестировал отметку в $400. То есть, актив всего за три месяца «взлетел» на 4000%! Замечу, что спекулянты, видимо, решили, что он дальше не пойдет, начали закрывать позиции, поэтому Ether сегодня торгуется в коридоре $330-350.
- Да, другой такой актив, если говорить о стремительном росте цены, найти сложно. Чем вы объясняете такие показатели?
- Популярностью криптовалют. В последнее время очень популярной стала тема технологии блокчейн. При этом многие ошибочно полагают, что блокчейн – это только биткоин. Отсюда и приток инвестиций в криптовалюты.
- А когда вы запустили на своей платформе торговлю биткоином?
- Еще в 2013 году.
- Прочувствовали его нарастающую популярность?
- Дело в том, что компания eToro и ее основатель Йони Ассиа достаточно давно работают с криптовалютами. Практически с момента основании компании в 2008 году. В компании существует департамент, который занимается конкретно криптовалютами, разработками новых технологий. Например, мы создавали специальный протокол Colored Coins, который позволяет на базе уже существующих криптовалют (того же Bitcoin или Ether) создавать другие валюты.
Позднее стало понятно, что внутри eToro заниматься подобными разработками не очень правильно, поэтому мы выделили это подразделение в отдельный бизнес. Так появилась компания Colu, которая в прошлом году в Великобритании «подняла» раунд инвестиций в размере 15 млн фунтов стерлингов и сегодня находится в «песочнице» FCA – местного регулятора. Они создали валюту «ливерпульский фунт», которым могут расплачиваться только жители Ливерпуля в местных заведениях.
- Я знаю, что вы недавно расширили возможности инвестирования в криптовалюты, добавив новые. Правда, этих названий я, честно скажу, никогда прежде не слышал…
- Да, в платформу для наших клиентов мы добавили такие криптовалюты, как Ripple, Monero, Litecoin и EtherClassic. Правда пока они добавлены лишь с возможностью отслеживания изменения их курсов, но торговать ими еще нельзя. Мы хотим посмотреть, насколько эти инструменты станут популярными для людей, понимая, что ликвидность по криптовалютам, в принципе, получить не очень просто.
- Откуда вы берете ликвидность и какими котировками пользуетесь?
- Мы агрегируем три разных биржи: Poloniex, Kraken и Btc-e. Что касается котировок, то используются «скрещенные» между всеми упомянутыми биржами, поскольку цены на них могут отличаться. Когда наш клиент открывает сделку, мы перепокупаем этот актив на контрагенте. Но если по биткоину это сделать достаточно просто и быстро (на него существуют CFD-контракты), то, например, с Ether уже сложнее. То есть, за время, прошедшее между тем, как клиент открыл позицию и нашей покупкой этого актива, его цена может заметно измениться. Поэтому если еще три недели назад мы давали кредитное плечо при работе с криптовалютами, то теперь, понимая риски, мы эту возможность убрали.
- Растущая популярность криптовалют делает этот рынок ликвиднее, интереснее, но, одновременно, более рискованным? Чем плохи плечи?
- Любой актив, который взлетел в цене более чем на 100%, может испытать коррекцию – например, в моменте обвалиться на 50%. А мы говорим про актив, который подорожал на 4000%. Риск в том, что он может начать падать. Резко и быстро. Тот же Ether сегодня «ходит» вверх-вниз на 10% в минуту. Даже с плечом 1:2 – это уже 20% в моменте. А если падение будет более сильным? Клиент окажется перед фактом принудительного закрытия позиции и больших убытков.
- А стопы вы автоматически выставляете?
- Да. Клиент их сам может «подвинуть», как считает нужным. Хоть до 100%. Но не хотелось бы видеть даже 100 клиентов с обнулённым депозитом из-за того, что они полностью вложились в криптовалюты без диверсификации портфеля. Это во-первых. Во-вторых, существует и наш риск – мы закрываем позицию клиента по одной цене, но, когда будем сами покупать или продавать тот же Ether, столкнемся с очень большим «гэпом».
- Есть у вас статистика относительно того, сколько ваших клиентов всерьез интересуются криптовалютами, активно ими торгуют?
- Это открытая информация. Если зайти на страницу конкретного инструмента в eToro, например, Ether, то под его описанием будет табличка с указанием того, сколько активных пользователей в настоящий момент инвестируют в этот инструмент. Если не ошибаюсь, то сегодня таковых около 79% в целом по нашей площадке (не только российский её сегмент).
- Действительно, популярный инструмент…
- Больше скажу – в последнее время мы отмечаем приток новых пользователей, которые приходят к нам исключительно ради криптовалют. Для тех, кого интересует именно инвестиционная часть – покупка/продажа с разницей в цене, гораздо удобнее купить их через нас, чем попытаться пойти на биржу. Надо понимать, что сама операция по покупке биткоинов – это сложный процесс. Если бы мы были в Европе, то можно было бы воспользоваться услугами уже упомянутых бирж, работающих с криптовалютами. У нас же это происходит на уровне сервисов, «сводящих» покупателей и продавцов. Но здесь довольно высоки риски мошенничества.
- Стоило президенту упомянуть о цифровых технологиях, как россияне дружно побежали за биткоинами.
- Не то, чтобы побежали, просто стали обращать больше внимания и увидели, что там происходит. А дальше они – люди – разделились на два лагеря. Первые, увидев такой бурный рост, решили на этом заработать. Вторые же, наоборот, предпочли держаться от криптовалют подальше. С моей точки зрения, обе позиции имеют право на существование. Если инвестор считает, что «туда лучше не лезть» - это его осознанный выбор. Действительно, сейчас ситуация очень напоминает пресловутый бум «доткомов» в США. Сегодня множество активов, и криптовалюты в том числе, ничем кроме эмоций не обеспечены. Изменение их цены практически полностью зависит от мнения инвесторов относительно их дальнейших перспектив.
- Хорошо, что вы сами об этом заговорили, потому что в этом и состоит мой основной вопрос. Я прекрасно понимаю, что сегодня при торговле на бирже или через вашу площадку, инвесторы не спекулируют реальными, физическими товарами. Даже нефть или золото представлены лишь некими контрактами на будущие поставки. Но криптовалюты – это отдельная история – «торговля воздухом» в чистом виде?
- На бирже можно покупать как «индексы», так и контракты – те же фьючерсы. В конце концов, если вы покупаете акцию, то она существует физически…
- В виде строчки записи в учете депозитария…
- Пусть так. Но большинство людей приходят на биржу для того, чтобы заработать на разнице цен. То есть, мало кто хочет стать долгосрочным инвестором или с помощью приобретения акций войти в Совет директоров той или иной компании. Если же говорить про криптовалюты, то это далеко не просто «воздух». Они реально существуют. Только в «криптомире».
Каждый раз, когда мы перепокупаем криптовалюты, мы помещаем их в закрытое хранилище, отключенное от интернета. По большому счету, это просто компьютер, в который «складываются» все токены. Для того, чтобы получить к нему доступ нужно как минимум три человека со своими «ключами».
- Но при этом криптовалюты ничем не обеспечены.
- Не совсем так. Они обеспечены технологиями, тем сообществом, в котором они созданы и доверием этого сообщества конкретной криптовалюте. В некоторой степени это то же самое, как если бы мы говорили про акции какой-либо компании. Если посмотреть на стоимость акций Apple, на капитализацию компании, то я вас уверяю, что она, на самом деле, столько не стоит. Просто люди – держатели акций – верят, что в будущем Apple сделает еще больше. Как в венчурном инвестировании. Тот же Uber постоянно отчитывается об убытках, но с каждым новым раундом они привлекают всё больше инвестиций. Инвесторы верят, что через 3-5 лет компания станет чуть ли не мировым монополистом бизнеса в сфере такси.
- Пусть так. Но применительно к России, судьба криптовалют на территории страны до сих пор не определена. Хотя и Банк России, и Минфин заявляют о том, что этот рынок будет регулироваться, что у нас появится даже своя собственная криптовалюта. Вы, работая в России, с какими-то трудностями в этом отношении сталкиваетесь?
- На текущий момент все те, кто из России хочет работать с eToro, могут сделать это с европейским брокером, который регулируются CySec. В России же мы совместно с партнерами из Сбербанка ведем переговоры с ЦБ по поводу получения лицензии. Конечно, рынок криптовалют требует регулирования. Вопрос только в том, как это будет происходить. Сегодня во всем мире нет четкого консенсуса относительно того, как лучше зарегулировать криптовалюты. С одной стороны, они децентрализованы, то есть, не принадлежат конкретному государству, и государства не должны на него влиять. С другой – уже сейчас эти инструменты популярны, и вопрос лишь в том, как скоро они станут настолько массовыми, что регуляторам придется предпринимать какие-то меры. Уже сейчас в Великобритании или на Кипре регуляторы собирают разработчиков в специальные «песочницы» для того, чтобы понять, как эти технологии повлияют на экономику, какое воздействие они окажут. На базе этих наблюдений и будут готовиться соответствующие законы. Надо сделать такое регуляторное поле, которые бы помогло технологиям раскрыться.
http://www.finversia.ru/interview/pa...dotkomov-22981