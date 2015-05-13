Разработчик платежной системы для рентной оплаты RentTrack, привлек инвестиции

Калифорнийский стартап RentTrack привлек инвестиции в раунде A для своей онлайн платежной системы по рентной плате и платформы отчетов аренды недвижимости. Сумма сделки к сожалению не была раскрыта.
Инвестиционный раунд возглавил Yabeo, чьи средства ускорит развитие компании на территории Канады и Великобритании.
«Мы очень рады, что Yabeo наш активный инвестор. Привлеченные средства будут очень полезны, так как RentTrack планирует выйти на европейские рынки», - сообщил Мэтт Бриггс, основатель RentTrack.
Основанная в 2013 году генеральным директором Мэттом Бриггсом, RentTrack предоставляет онлайн платежную систему, которая позволяет своим пользователям проводить рентные платежи непосредственно в кредитных бюро (например Equifax, Experian, TransUnion) для того, чтобы сделать свою кредитную историю лучше.
RentTrack также доступен для владельцев недвижимости и непосредственно для арендаторов для того, чтобы можно было принимать кредитные карты в режиме онлайн, сохраняя при этом простую интеграцию с платформой отчетности.
Перевод специально для MMGP.RU
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