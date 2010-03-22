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Торговая стратегия -2 ATG

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Торговые стратегии, сигналы и системы. Методы анализа.
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Старый Сегодня, 11:20
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 45
Благодарностей: 0
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КП: 0.000
Торговая стратегия -2 ATG
Стратегия 2
Движение после фундаментальных изменений.
Идея: Работа по направлению движения крупного участника, после фундаментальных изменений на акции.
Логика.
После выхода фундаментальной новости, происходят резкие изменения в поведении стака, как правило значимый ГЕП, растянутые дневные свечи и аномальные объемы. Как правило мелкие участники торгуют акцию именно в день выхода новости в надежде поймать большое движение, тем самым мешают крупным деньгам, которые нацелены на долгосрочную работу с инструментом. В последующие дни после новости, акция нормализуется (объемы и АТР становятся обычными) и акция мелким участникам становится не интересна, тем самым они перестают мешать крупным деньгам работать. После того как акция успокоилась, определяем сторону крупного участника и работаем вместе с ним.
__________________
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investor1985 на форуме  
Старый Сегодня, 12:33
#2
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 27.06.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Торговая стратегия -2 ATG
А можно какой-то пример?
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На правах рекламы: Торгуй с ICE FX: 100% A-book, система ограничения убытка

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