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Торговая стратегия -2 ATG
Стратегия 2
Движение после фундаментальных изменений.
Идея: Работа по направлению движения крупного участника, после фундаментальных изменений на акции.
Логика.
После выхода фундаментальной новости, происходят резкие изменения в поведении стака, как правило значимый ГЕП, растянутые дневные свечи и аномальные объемы. Как правило мелкие участники торгуют акцию именно в день выхода новости в надежде поймать большое движение, тем самым мешают крупным деньгам, которые нацелены на долгосрочную работу с инструментом. В последующие дни после новости, акция нормализуется (объемы и АТР становятся обычными) и акция мелким участникам становится не интересна, тем самым они перестают мешать крупным деньгам работать. После того как акция успокоилась, определяем сторону крупного участника и работаем вместе с ним.