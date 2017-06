Как выбрать криптовалютную биржу?

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 12:33 Сегодня, 12:33 Сегодня, 11:19 #1 moskva Мой скайп serega777809



Почему правильный выбор биржи — это важно?



Каждый, кто окунается в мир цифровых валют, рано или поздно сталкивается с необходимостью выбора биржи. Криптовалютных бирж существует огромное множество, и у каждой есть свои достоинства и недостатки. Так, одни биржи отличаются большим выбором валютных пар, другие — удобным интерфейсом, третьи — расширенным функционалом и множеством инструментов технического и графического анализа, четвертые — быстрее всех добавляют новые токены сразу после ICO, пятые предлагают расширенные настройки безопасности и т. д.



В большинстве случаев криптоэнтузиасты не ограничиваются лишь одной торговой площадкой. Например, одна биржа используется для повседневной торговли высоколиквидными активами, вторая — для торговли высокорисковыми альткоинами, третья — для покупки новых криптотокенов “на долгосрок”, а четвертая — для купли или продажи криптотокенов, не представленных на трех остальных площадках и т. д. Здесь вариантов может быть много.



Не стоит забывать, что выбирая биржу, трейдеру приходится доверять средства третьей стороне. Децентрализованные биржи, которые дают полный контроль над приватным ключом и, соответственно, средствами пользователя, пока еще находятся лишь на ранней стадии развития. Таким образом, в этом кратком руководстве речь пойдет о критериях выбора “традиционных” или централизованных криптоплощадок.



Какими критериями следует руководствоваться при выборе биржи?



Бирж довольно много, а выбор — дело индивидуальное. Тем не менее основные критерии, на которые следует обратить внимание при выборе торговой площадки, следующие:



— репутация (прежде чем, заводить средства на незнакомую биржу, лучше почитать отзывы о ней на форумах, таких как bitcointalk или Reddit);

— комиссии (каждый раз покупая и/или продавая цифровую валюту пользователь платит бирже комиссионное вознаграждение; оно может отличаться на различных площадках, но в среднем составляет 0,2%);

— количество торговых пар (одни пользователи предпочитают торговать высоколиквидными криптовалютами из “топ-10”, другие же — волатильными и менее ликвидными альткоинами);

— ликвидность (во многом этот показатель зависит от суточного объема торгов; если площадка ликвидна, то каждую секунду в стакане будут появляться покупатели и продавцы, а график японских свечей будет плавный, без частых “шипов”);

— платежные опции (одни биржи поддерживают множество методов платежа, включая банковские переводы, другие же дают возможность ввода и вывода средств только в криптовалюте);

— требования к верификации пользователей (некоторые биржи, например, Kraken предъявляют достаточно жесткие требования для новых пользователей; другие же (например Poloniex или Bittrex) позволяют не верифицированным клиентам торговать с суточным лимитом торгового оборота в $2000).



Среди других критериев выбора биржи можно выделить:



— страну базирования торговой площадки (например, некоторые японские и южнокорейские биржи, несмотря на их привлекательность в качестве инструмента для арбитражных операций, могут “не пускать” пользователей из других стран);

— удобство пользовательского интерфейса;

— наличие различных инструментов технического и графического анализа;

— наличие удобной статистики по операциям;

— возможность маржинальной торговли (и, как следствие, возможность получения пассивного дохода от предоставления займов другим участников биржи) и т. д.



Говорят, что сейчас очень популярна биржа Poloniex. Это так?



Да, это самая популярная на сегодняшний день криптобиржа (согласно данным сервиса coinhills). Основана она не так давно — в 2014 году, но благодаря удобному пользовательскому интерфейсу, широкому спектру альткоинов и оперативному добавлению новых токенов Poloniex стала топовой биржей по суточному торговому обороту.



В настоящий момент в листинге биржи представлено более 60 различных криптотокенов и 4 вида маркетов ( \BTC \ETH \XMR \USDT). Площадка может работать в трех основных режимах:



— Exchange — спотовая торговля (без кредитного плеча);

— Margin Trading – торговля с кредитным плечом (до 2,5x);

— Lending – режим, где можно кредитовать других участников биржи, торгующих с использованием кредитного плеча.



Для каждого из режимов есть удобная возможность анализа прибыли и/или убытков, в разрезе каждой валютной пары. Эти инструменты анализа находятся в разделе My trade history & analysis.



Графики оснащены минимальным набором инструментов анализа, который включает скользящие средние (SMA и EMA), полосы Боллинджера и уровни Фибоначчи. Также на Poloniex реализована возможность создавать отложенные ордера (Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit).



Существует мобильный вариант биржи, но у Poloniex нет приложений для ОС Android и iOS.



В целом, несмотря на отсутствие поддержки фиатных валют и периодические сбои в связи с чрезмерным трафиком, биржа Poloniex — привлекательная площадка как для начинающих, так и для опытных трейдеров.



А где еще торгуется много альткоинов?



Bittrex — это настоящая “обитель альткоинов” (их представлено более 180). Во многом благодаря лавинообразному спросу на альтернативные биткоину цифровые валюты, Bittrex в последнее время входит в топ-10 криптовалютных площадок по ежедневному объему торгов.



У Bittrex несколько менее удобный интерфейс, если сравнивать с Poloniex. С другой стороны, графики оснащены многими инструментами технического и графического анализа.



Верификация на бирже не обязательна, однако необходима для возможности вывода свыше $50 000 в день. Торговые комиссии составляют 0,25%.



В целом, Bittrex достаточно ликвидна, а интерфейс и различные настройки безопасности хорошо продуманы. Bittrex придется по душе любителям торговли множеством альткоинов.



А если я хочу торговать самыми ликвидными активами?



Тогда вам на Bitfinex, где представлены наиболее ликвидные криптовалюты, в основном, “завсегдатаи” топ-10 рейтинга coinmarketcap. Неоспоримые плюсы биржи: профессиональные графики от платформы TradingView, широкие возможности для статистического анализа пользовательской активности и множество настроек безопасности, уведомлений, а также пользовательского интерфейса.



Bitfinex поддерживает фиатные валюты, реализован режим “Финансирование” (аналог Lending на бирже Poloniex), позволяющий получать пассивный доход от предоставления займов другим пользователям, торгующих на данной площадке с плечом. Биржа поддерживает различные виды ордеров, включая стоп-лимит, трейлинг-стоп, Fill or Kill (“исполнить или аннулировать”) и т. д.



Репутация Bitfinex не вызывает сомнений, особенно после того как биржа погасила все задолженности перед пользователями после взлома 2016 года.



Из минусов торговой площадки можно отметить несколько сложный для восприятия интерфейс, который может показаться новичкам перегруженным всякими замысловатыми “фишками”. Тем не менее биржа заслуживает внимания, особенно среди криптоэнтузиастов, предпочитающих высоколиквидные инструменты и основательный подход к техническому анализу и трейдингу в целом.



А как насчет BTC-e? Многие говорят об этой бирже



BTC-e имеет широкий спектр платежных опций. С другой стороны, в листинге криптовалют не столь много, как на большинстве остальных популярных торговых площадок. Именно это, вероятно, негативно отражается на ликвидности BTC-e и ее суточном торговом обороте (17-е место в мире). Интерфейс биржи минималистичен, графики предоставлены TradingView.



Верификация на бирже не обязательна, но ее прохождение открывает для пользователя ряд дополнительных опций. Среди последних можно выделить возможность депонировать средства через банковский перевод, снимать блокировки (money hold) на вывод средств платежными системами, увеличивать лимит на вывод средств и т. д.



Многих криптоэнтузиастов из русскоязычной аудитории привлекает уютный мини-чат. Торговые комиссии невысоки, всего 0,2%.



А где торгуются самые горячие токены, распроданные в ходе ICO?



На Liqui. Основное преимущество данной площадки — оперативное добавление новых криптовалют (в основном, практически сразу после ICO). Интерфейс минималистичен, есть мини-чат (Trollbox) на русском и английском языках. Есть опция создания депозитного счета (режим Interest), на который начисляются проценты от комиссий, взимаемых биржей.



Из минусов биржи можно выделить недостаточно продуманный интерфейс (например, инструменты анализа по торговой паре расположены централизовано, в самом низу вкладки Balances), а также “неторопливость” технической поддержки.



В целом биржа покажется привлекательной любителям покупки криптоновинок по стратегии Buy&Hold.

