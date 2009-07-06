Открытие счета в зарубежном банке

Вам нужно незамедлительно открыть счет в иностранном банке, а как это сделать, не знаете? Нужна консультация насчет сбора документов для открытия банковского счета? Хотите гарантированно пройти комплаенс-контроль в банке?
Советуем обратиться к профессионалам консалтинговой компании Intelligent Solution Group. http://isg-consult.com/
Мы поможем вам выбрать наиболее подходящее финансовое учреждение, расскажем о нюансах работы с заграничными банками, проконсультируем, как открыть банковский счет за границей и вывести бизнес на международный рынок.
Мы открываем счета в таких банках как:
Rietumu Banka (LV)
Norvik Banka (LV)
Baltikums Banka (LV)
ABLV (LV)
Pasta Bankа (LV)
VersoBank AS (EE)
A & P Вank AG (CH)
Valartis Bank (LI)
Ceska Sporitelna (CZ)
Fio banka (CZ)
Raiffeisen Bank (CZ)
Meinl Bank (AT)
Hellenic Bank (CY)
HSBC (HK)
Bank of Communications (CN)
Открытие счета в иностранном банке изначально требует детального понимания бизнеса и специфики работы клиента. Выбирая банк, мы учтем уровень стабильности страны, надежность банковской системы в целом и рейтинг конкретного банка. Подготавливая информацию для вас, мы подробно расскажем о перечне услуг, стоимости и тонкостях обслуживания, национальных особенностях банковской системы.
Для клиентов, которые хотят получить консультацию при встрече, работают операционные офисы, где специалисты консалтинга ждут вас с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. В приятной, дружественной обстановке, за чашечкой вкусного кофе вы можете обсудить с сотрудниками Intelligent Solution Group Limited любые вопросы, связанные с регистрацией и сопровождением нерезидентных компаний, открытия банковских счетов и прочие услуги для успешного международного бизнеса.
Клиентов из Прибалтики рады видеть по адресу: Emila Melngaila, 2, Riga, LV-1010, или звоните по тел. +371 2964 4764 (там же Viber и WhatsApp)
;
Наших клиентов из Украины ждем по адресу: г. Киев, ул. Ямская, 52, ЖК Бруклин, этаж 1, офис 72, тел.+38 (093) 839 7265.
Также в России и Китае работают наши представители, с которыми вы можете договориться о встрече по телефонам:
Москва — тел. +7(926) 664 2110;
Гонконг — тел. +852 8193 2249.
Если у вас нет возможности лично встретиться со специалистами ISGL, вы всегда можете обратиться к нам онлайн по Skype: isg.consult.com; e-mail: expert@isg-consult.com
; через форму обратной связи, либо же позвонив нам бесплатно прямо с сайта.
Для вашего удобства мы создали новый консалтинговый отдел, сотрудники которого с удовольствием помогут вам в решении любых задач: isg-advisory.com, г. Москва, Вятская улица, 27 к. 5, Тел.: +7 926 545 4919, E-mail: info@isg-advisory.com
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