Нефтедоллар мертв, да здравствует криптодоллар!
Анонимность платежей и принципы децентрализации, позволили криптовалютным системам стать мега-популярными и привлекли в них миллионы пользователей по всему миру.
Но теперь, когда процесс вирусного распространения криптовалют уже запущен, эти факторы стали не нужны. Они уже сыграли предназначенную им роль спускового механизма, в тщательно продуманном процессе запуска новой мировой валютной системы.
Децентрализация криптовалют и исключение, таким образом, из цепочки платежей банков, в ближайшем будущем, так или иначе, будет запрещена.
Как, впрочем, и любая анонимность при использовании криптовалют.
Почему это произойдет?
Во-первых, потому, что прямо сейчас, происходит постепенная передача всех контролирующих и налоговых функций, в ведение банков. Это естественно, потому что через банки проходят все транзакции. По мере сокращения доли расчетов наличными, само существование отдельных от банков фискальных органов, становится все более и более нерациональным.
Таковы требования самой главной и самой наивысшей формы мировой власти - финансовой власти. Все коммерческие банки подчиняются центральным банкам своих стран. В то же время, все центральные банки, подчиняются не правительствам своих стран, а МВФ.
МВФ, в свою очередь, подчиняется ФРС и де-факто является отделом ФРС США, ответственным за распространение, сохранение и укрепление финансовой власти ФРС, за пределами США, т.е. во всем мире.
Иными словами, вся мировая банковская система, де-факто, является собственностью ФРС США и в то же время, главным инструментом финансовой власти собственников картеля ФРС, над всем остальным миром.
Но все это только одна - лицевая сторона медали. Суть обратной, - теневой стороны этой медали, заключается совсем в другом. Действуя постепенно, ФРС последовательно жестко выводит национальные налоговые органы и соответственно всю национальную фискальную политику, из под контроля органов национальных властей, по всему миру.
ФРС стремится регулировать налогообложение и осуществлять сбор налогов по всему миру самостоятельно, - без учета мнения и вопреки позиции правительств национальных государств.
Когда ФРС достигнет этой стратегической цели, картель ФРС окажется не только мировым финансовым центром, но и мировым налоговым центром.
Таким образом, в руках ФРС, окажется сконцентрирована абсолютная и уже ни чем не ограниченная финансовая власть над всем остальным миром.
Без передачи целого ряда прав и полномочий банкам, достижение этой стратегической цели ФРС, не представляется возможным.
Именно для достижения этой цели и были придуманы все правила и меры по борьбе с отмыванием денег, исходящие генеральной линией исключительно из Вашингтона.
Именно для достижения этой цели и была начата война с наличными денежными средствами, по всему миру, по инициативе исходящей снова исключительно из Вашингтона.
Почему ФРС так интересует захват не политической, а именно финансовой власти по всему миру? Потому, что как мы уже обсуждали ранее, финансовая власть, имеет безусловный приоритет над политической, законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти, вместе взятыми.
При таких обстоятельствах, любой отказ от использования банков в процессе каких бы то ни было финансовых взаиморасчетов, означает отказ собственников ФРС, от своей финансовой власти над миром. Можете быть уверены, что этого, собственники ФРС никогда и ни при каких обстоятельствах не допустят. Соответствующие поправки в законодательство США о системах передачи неформальной стоимости, скоро заработают в полную силу. После чего, (как это обычно и бывает во всем, что касается сферы финансов), аналогичные законодательные требования, будут введены во всех странах мира.
Эпопея с народными, децентрализованными и анонимными криптовалютами - средствами передачи неформальной стоимости, закончится созданием новой системы "самого лучшего", "самого надежного", "самого децентрализованного" и "самого международного" ФРС-коина. В этой "децентрализованной" и "международной" системе, ФРС США будет традиционно выступать в качестве единого мирового эмиссионного центра.
Как сейчас, все существующие в мире валюты являются производными от нефтедоллара США, так и в новой системе, все существующие в мире криптовалюты, будут лишь производными от криптодоллара США, - независимо от его названия.
Именно для этой цели и был придуман и блокчейн, и весь проект "Сатоси Накомото" в целом.
На информационную раскрутку по всему миру, на IT инфраструктуру и даже на создание сети банкоматов Биткоин, кем-то неизвестным, были затрачены суммы, явно не соизмеримые с понятиями энтузиазма, альтруизма и бескорыстия. Все были так увлечены технологиями блокчейн и мечтами о личной финансовой свободе, что никто даже не задавал простых вопросов: для чего именно и кем именно были затрачены эти огромные суммы настоящих денежных средств?
Если считать утверждение о возникновении в обозримом будущем нового криптодоллара ФРС ошибочным, то наличие на территории США 848-ми банкоматов биткоин, против 483-х банкоматов биткоин во всем остальном мире, - это просто случайное совпадение.
Если же рассмотреть мировую сеть банкоматов биткоин с точки зрения англосаксонской модели мирового устройства, то на долю таких трех стран как США, Канада и Англия, приходится 1082 банкомата биткоин, против 249-ти банкоматов биткоин, во всех остальных странах Европы, Азии и всего остального мира. Убедиться в этом самостоятельно, вы можете по ссылке:
Исключительно случайным совпадением, скорее всего, является и то, что в апреле 2017 г., власти Японии, - ближайшего союзника США, официально признали биткоин, в качестве законного средства платежа.
Только что, о признании криптовалют на государственном уровне, объявила Индия. Которая, по случайному стечению обстоятельств, с недавних пор стала главным союзником США в Южной Азии. По крайней мере, в Вашингтоне, считают именно так и открыто заявляют об этом.
Вероятно, мифический Сатоси Накомото, не только гениален, но и сказочно богат. Что позволяет ему оказывать влияние на правительство Японии и Индии. А также оказывать свою личную, бескорыстную благотворительную помощь в продвижении Биткоин, таким странам как Англия, Канада и США.
Никто уже не задет вопрос о том, смогут или не смогут США расплатиться по своим долговым обязательствам. Сегодня всех кредиторов США волнует другой вопрос – как долго США смогут выплачивать проценты по своим финансовым обязательствам.
Обрушение пирамиды нефтедоллара, может начаться в любой момент. Наивно полагать, что этого не видят и не понимают собственники мирового эмиссионного центра - ФРС США. И еще более наивно полагать, что осознавая неизбежность предстоящего обрушения пирамиды нефтедоллара, собственники картеля ФРС просто сидят сложа руки и ждут, пока эта пирамида начнет падать.
Ничего подобного. Они уже придумали новую пирамиду - «криптодоллар» или «ФРС-коин». Суть финансовой пирамиды, от её названия не меняется.
Центробанки всех стран мира, - как органы финансовой власти ФРС на местах, скоро получат, а скорее всего уже получили соответствующую директиву МВФ, о целесообразности признания криптовалют. И о необходимости проведения комплекса подготовительных мероприятий, по переводу национальных экономик на криптодоллар США – как на новый эквивалент стоимости и новое средство платежа.
Как только на местах все будет готово, начнется плавная, постепенная замена старой валютной системы на базе нефтедоллара, на новую мировую валютную систему, - на базе криптодоллара ФРС - (ФРС-коина).
После чего, окажется совершенно не важным, хотят национальные власти любой страны мира кредитовать США или не хотят. Станет неважным, хотят национальные власти любой страны мира покупать государственные казначейские облигации США, или не хотят.
После введения криптодоллара ФРС в качестве законного средства платежа, кредитование США станет автоматическим и не зависящим от чьего бы то ни было желания.
Каждая покупка любой криптовалюты кем бы то ни было и где бы то ни было, будет являться актом автоматического кредитования США.
Макромир бесконечен точно также как и микромир.
Мы не знаем где находятся пределы вселенной, что находится за ними и в состав чего входит вселенная. Мы также не знаем, какая частица, самая маленькая и из чего состоит эта самая маленькая частица. Мир бесконечен и в ту, и в другую сторону.
Инфляционная природа средства обмена (денежного средства) может быть основана как на бесконечном увеличении количества денежных суррогатов одного валютного номинала (печати долларов), так и на бесконечном дроблении уже существующих объемов денежных суррогатов, на более мелкие составляющие (дробность биткоин). Инфляционный результат, от способа доставки инфляции в экономику, не меняется.
Как в первом, так и во втором случае, мы имеем дело, со все той же самой кредитной экспансией.
Которая, раньше или позже, неизбежно заканчивается. И заканчивается всегда одинаково - крахом очередной валютной системы.
Утверждение о том, что Bitcoin является дефляционной валютой – это не более чем общепринятое добросовестное заблуждение. Рост эквивалентной ценности первоначальной (родительской) единицы криптовалюты, в сочетании с ее бесконечным дроблением на все меньшие и меньшие части, порождает точно такой инфляционный эффект, как и любая обычная денежная эмиссия. Итоговый результат во всех перечисленных случаях, одинаков:
Совокупная денежная масса, растет опережающими темпами, по сравнению с темпами прироста совокупного объема корзины реальных благ - товаров-работ и услуг.
Если бы мы могли утверждать, что инфляционный по своей природе долларовый мир будет жить вечно, то на этом основании, мы могли бы утверждать, что и инфляционный по своей природе мир криптовалют, тоже будет жить вечно.
Но доллар умирает и умирает прежде всего как мера стоимости. Как средство сохранения ценности во времени, доллар умер уже давно – 15 августа 1971 года.
Доллар не может быть ни мерой стоимости, ни средством сохранения ценности во времени потому, что покупательная способность самого доллара США, является величиной переменной и скачкообразно стремящейся во времени к нулю.
Проект построения мировой пирамиды криптовалют - это попытка ФРС пересесть с лошадки под названием «доллар США», которая уже умирает и неизбежно умрет, на другую – новую лошадку. Новая лошадка ФРС будет называться «Криптодоллар, Долларкоин, ФРС-коин, Биткоин», и тому подобное. Проблема в том, что любая новая лошадка из породы «криптовалюта», с момента ее рождения, уже больна той же самой смертельной болезнью, что и умирающая лошадка «нефтедоллар». Поэтому, любая следующая лошадка ФРС, тоже умрет от той же самой болезни, что и предыдущая. Умрет она непременно, но позднее.
Болезнь, которой страдает от момента своего рождения и нефтедоллар, и любая криптовалюта, на западе называется "Схема Понци".
В России, эта болезнь называется такими словами как "Пирамида" или "МММ".
Нефтедоллар, никак не связан с ценностью нефти и не обеспечен нефтью. Нефтедоллар, является производной от нашего представления о ценности нефти и не более того.
Криптодоллар - (ФРС-коин, МВФ-коин и т.д.), если он будет принят на государственном уровне, будет являться производной от нашей глупости. А глупость, как известно, не знает границ. Значит и финансовые возможности картеля ФРС, и финансовая власть ФРС над нами, окажутся безграничными.
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