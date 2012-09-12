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Замглавы Минфина допустил, что криптовалюты смогут торговаться на бирже

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#1
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Замглавы Минфина допустил, что криптовалюты смогут торговаться на бирже
Замглавы Минфина Алексей Моисеев допустил, что криптовалюты смогут торговаться на бирже. Об этом он сказал журналистам в кулуарах Совета Федерации.

«Теоретически да. В случае, если она (криптовалюта. — RNS) будет отрегулирована соответствующим образом, да», — сказал он.

Моисеев пояснил, что криптовалюты являются деривативами, не обеспеченными базовыми активами.

Ранее Моисеев предложил регулировать криптовалюты как «иное имущество».

«Регулировать это как иное имущество, а не как валюту. Потому что валюта — это слишком жестко. Второе — чтобы суть регулирования была основана на том, что это является финансовым инструментом. То есть в первую очередь обращать внимание на защиту прав потребителей и ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма. — RNS)», — сказал он.

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