Замглавы Минфина допустил, что криптовалюты смогут торговаться на бирже

Замглавы Минфина Алексей Моисеев допустил, что криптовалюты смогут торговаться на бирже. Об этом он сказал журналистам в кулуарах Совета Федерации.
«Теоретически да. В случае, если она (криптовалюта. — RNS) будет отрегулирована соответствующим образом, да», — сказал он.
Моисеев пояснил, что криптовалюты являются деривативами, не обеспеченными базовыми активами.
Ранее Моисеев предложил регулировать криптовалюты как «иное имущество».
«Регулировать это как иное имущество, а не как валюту. Потому что валюта — это слишком жестко. Второе — чтобы суть регулирования была основана на том, что это является финансовым инструментом. То есть в первую очередь обращать внимание на защиту прав потребителей и ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма. — RNS)», — сказал он.
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