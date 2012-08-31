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Sapphire и ASUS представили новые видеокарты для майнинга

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Sapphire и ASUS представили новые видеокарты для майнинга
Компании по всему миру стараются поддержать своих покупателей, подогревая очередную волну истерии вокруг криптовалют. В этот раз с новыми предложениями для майнинга выступили ASUS и Sapphire.


Компания ASUS представила новую видеокарту ASUS MINING-P106-6G на базе GTX 1060 и ASUS MINING-RX470-4G, базирующейся на более пригодной для майнинга Radeon RX 470. Первая плата лишена дисплейных портов, в то время как вторая получила только DVI. В случае со второй «графикой» производитель обещает на 36% выше производительность при майнинге, чем у конкурентов за те же деньги. Также ASUS делает акцент на беспрерывной работе своей платы и улучшенной защите от пыли.


Что касается предложения Sapphire, то производитель представил целую линейку под названием Mining Edition. Она состоит из пяти моделей на базе Sapphire Radeon RX 470 и Sapphire Radeon RX 560. Каждая из карт несет на борту от 4 до 8 Гбайт памяти, причем модель с модулем Samsung обойдется дороже – она чуть быстрее, но разница малозначительна. Самая дешевая видеокарта в линейке обойдется покупателям в 11 тыс. рублей, а самая дорогая – около 20 тыс. рублей.

К слову, именно Sapphire стала первой компанией, выпустившей потребительские видеокарты для майнинга криптовалют. В целях удешевления платы лишены ненужных для этих целей дисплейных портов (только у RX 560 есть DVI-выход). Таким образом, владельцы этих видеокарт с гарантией в 1 год, теряют возможность последующей перепродажи устройств геймерам.

Стоит отметить, что несмотря на ажиотаж, цены на самые популярные криптовалюты сегодня поползли вниз. В случае с «Эфиром» падение связано в том числе и с ложным сообщением о смерти создателя виртуальной валюты, распространенном пользователем 4chan.


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