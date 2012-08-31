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Китай стал первой страной в мире, которая стала тестировать национальную криптовалюту

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Китай стал первой страной в мире, которая стала тестировать национальную криптовалюту

Для справки: блокчейн — общедоступная и неизменяемая учётная интернет-книга, в которой записано, что кому принадлежит и подделать такую книгу невозможно.

Криптовалюта — цифровой актив, учёт которого децентрализован. Функционирование данных систем происходит при помощи распределённой компьютерной сети. При этом информация о транзакциях может не шифроваться и быть доступна в открытом виде.

Центральный банк Китая — Народный банк Китая — разработал прототип криптовалюты, которая может оказаться в обращении в ближайшем будущем. Она будет введено наряду с основной валютой Китая юанем (и также будет называться юанем). Китай будет имитировать возможные сценарии и выполнять макеты транзакций, используя криптовалюту с некоторыми коммерческими китайскими банками.

Потенциальные преимущества разработки цифровой валюты значительны, особенно в Китае с его огромным населением. Во-первых, это снизит стоимость транзакций и, следовательно, сделает финансовые услуги более доступными, что будет большой помощью для миллионов людей в стране, которые не связаны с обычными банками. Во-вторых, поскольку такая валюта будет поддерживаться блокчейном, у неё есть потенциал для снижения случаев мошенничества и подделок, что будет служить на руку попыткам правительства сократить коррупцию — ключевой проблеме Китая. В-третьих, это облегчит получение валюты, что увеличит скорость международных транзакций, следовательно, позволит увеличить объёмы торгов и ускорить экономический рост.

Смиренные начинания Биткойна по внедрению криптовалюты ещё в 2009 году (тогда его оценивали только около 0,0007 долларов США) дали обильные плоды, а идея криптовалюты и сама цифровая валюта в самом деле стали невероятно популярны. Общая рыночная капитализация криптоконверсий на 1 апреля этого года составила более 25 миллиардов долларов. Один биткойн теперь стоит более 2500 долларов. Сейчас многие национальные экономики, как показывает пример Китая, рассматривают идею разработки своего собственного варианта криптовалюты.

Хотя экспериментальный подход Китая к моделированию и использованию обычно саморазвивающихся криптовалют является первым в своём роде, другие страны и институты также добиваются успеха в этом направлении. Представитель Центрального банка России решительно заявил, что «регулирующие органы всех стран согласны с тем, что пришло время развивать национальные криптоконверсии». Более 260 000 магазинов в Японии этим летом начнут принимать Биткойн в качестве законного средства платежа, а крупные банки, такие как Santander, объявили о планах развития своей собственной версии криптовалюты.

Криптовалюты имеют потенциал революционизировать не только многие методы транзакций, но и всю модель ведения бизнеса во всём мире.

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