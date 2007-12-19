kislov



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Сервис обмена криптовалют Yapizon потерял от хакерской атаки 5,5 млн. долл. США



С появлением биткойнов и других криптоконверсий неудивительно, что хакеры и кибер-преступники смещают свое внимание на обменные платформы. Сообщается, что относительно неизвестная южнокорейская платформа обмена, Yapizon, была объектом такой атаки в конце апреля 2017 года.

Экстренная новость, была размещена Yapizon корейском языке на своем веб-сайте, в которой подтверждается, что обнаружено четыре отдельных горячих кошелька, то есть посреднические монетные кошельки, на которые были выведены средства в субботу 22 апреля 2017 года с 02:00 до 03:00.

Общий ущерб, понесенный биржей, составил 3816,2028 млрд. тенге, а именно более 5,5 млн. долларов США, что составляет 44,277% от общего объема активов монеты и 36,594% от общего объема активов. Сообщалось, что персональные данные пользователей и другая ценная информация не были атакованы атакой и остаются в безопасности.



Местные СМИ сообщают, что инвесторы потерпят убытки при отсутствии государственного регулирования Биткойна и что Южнокорейская комиссия по финансовым услугам запустила специализированную целевую группу и намерена внедрить в этом году нормативные руководящие принципы для цифровых валютных обменов и предотвращения отмывания денег. Согласно тому же источнику, заинтересованные стороны отрасли обеспокоены тем, что подобные атаки подрывают общественный авторитет биткойна и препятствуют приходу новых инвесторов.



Между тем, пользователи на валютных форумах указывают на вероятность того, что атака была следствием внутренних действий, особенно с учетом того, что сразу были использованы четыре отдельных кошелька. Подобные проблемы служат для иллюстрации проблем, связанных с большой безопасностью данных, поскольку для организаций, обрабатывающих увеличенные объемы наборов данных, становится более сложным различать законный доступ к ценным данным и реальные инциденты, связанные с инсайдерской угрозой. Однако есть инструменты для решения этой проблемы. Например, подход, ориентированный на безопасность, который использует инструменты классификации данных для активного обнаружения, идентификации и классификации конфиденциальных данных - особенно в свете того факта, что владельцы данных не могут полагаться на последовательную классификацию таких данных с помощью ручного процесса. Мониторинг всех пользователей (а не только привилегированных), которые обращаются к базам данных и сетевым файлам, а также четкое определение и соблюдение соответствующих организационных политик, также могут творить чудеса защиты.





К большому разочарованию своих клиентов Yapizon решил распределить ущерб по своей клиентской базе, включая первоначально незатронутых клиентов. У пользователей кошельков Yapizon будет 37% вычет в их балансе (форма «внутреннего займа», если можно так выразиться), и им вместо них будут даны токены «Фэй». Эти жетоны указывают сумму криптовалюты, причитающуюся биржевой платформе, для ее пользователей, которая будет выплачена будущими доходами в течение определенного периода времени, после покупки токенов Fei.



Существует прецедент для этого: в августе прошлого года Bitfinex, крупнейшая в мире торговая платформа Bitcoin, перенесла аналогичную атаку, в результате чего потеряла 119 756 биткойнов (около 36% ее активов). Bitfinex произвел выпуск долговых расписок, которые выплачивались постепенно в течение нескольких месяцев, заканчиваясь в апреле прошлого года. В свете аналогичного подхода Yapizon, биткойнеры ропщут, что этот шаблон представляет собой опасный пример для инвесторов.



Перевод специально для mmgp.ru Южнокорейская платформа обмена биткойнами Yapizon, которая пострадала более чем 5,5 млн. долл. США от хакерской атаки, выдает долговые расписки пользователям.С появлением биткойнов и других криптоконверсий неудивительно, что хакеры и кибер-преступники смещают свое внимание на обменные платформы. Сообщается, что относительно неизвестная южнокорейская платформа обмена, Yapizon, была объектом такой атаки в конце апреля 2017 года.Экстренная новость, была размещена Yapizon корейском языке на своем веб-сайте, в которой подтверждается, что обнаружено четыре отдельных горячих кошелька, то есть посреднические монетные кошельки, на которые были выведены средства в субботу 22 апреля 2017 года с 02:00 до 03:00.Общий ущерб, понесенный биржей, составил 3816,2028 млрд. тенге, а именно более 5,5 млн. долларов США, что составляет 44,277% от общего объема активов монеты и 36,594% от общего объема активов. Сообщалось, что персональные данные пользователей и другая ценная информация не были атакованы атакой и остаются в безопасности.Местные СМИ сообщают, что инвесторы потерпят убытки при отсутствии государственного регулирования Биткойна и что Южнокорейская комиссия по финансовым услугам запустила специализированную целевую группу и намерена внедрить в этом году нормативные руководящие принципы для цифровых валютных обменов и предотвращения отмывания денег. Согласно тому же источнику, заинтересованные стороны отрасли обеспокоены тем, что подобные атаки подрывают общественный авторитет биткойна и препятствуют приходу новых инвесторов.Между тем, пользователи на валютных форумах указывают на вероятность того, что атака была следствием внутренних действий, особенно с учетом того, что сразу были использованы четыре отдельных кошелька. Подобные проблемы служат для иллюстрации проблем, связанных с большой безопасностью данных, поскольку для организаций, обрабатывающих увеличенные объемы наборов данных, становится более сложным различать законный доступ к ценным данным и реальные инциденты, связанные с инсайдерской угрозой. Однако есть инструменты для решения этой проблемы. Например, подход, ориентированный на безопасность, который использует инструменты классификации данных для активного обнаружения, идентификации и классификации конфиденциальных данных - особенно в свете того факта, что владельцы данных не могут полагаться на последовательную классификацию таких данных с помощью ручного процесса. Мониторинг всех пользователей (а не только привилегированных), которые обращаются к базам данных и сетевым файлам, а также четкое определение и соблюдение соответствующих организационных политик, также могут творить чудеса защиты.К большому разочарованию своих клиентов Yapizon решил распределить ущерб по своей клиентской базе, включая первоначально незатронутых клиентов. У пользователей кошельков Yapizon будет 37% вычет в их балансе (форма «внутреннего займа», если можно так выразиться), и им вместо них будут даны токены «Фэй». Эти жетоны указывают сумму криптовалюты, причитающуюся биржевой платформе, для ее пользователей, которая будет выплачена будущими доходами в течение определенного периода времени, после покупки токенов Fei.Существует прецедент для этого: в августе прошлого года Bitfinex, крупнейшая в мире торговая платформа Bitcoin, перенесла аналогичную атаку, в результате чего потеряла 119 756 биткойнов (около 36% ее активов). Bitfinex произвел выпуск долговых расписок, которые выплачивались постепенно в течение нескольких месяцев, заканчиваясь в апреле прошлого года. В свете аналогичного подхода Yapizon, биткойнеры ропщут, что этот шаблон представляет собой опасный пример для инвесторов.

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