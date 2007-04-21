Токены BankEx будут доступны для российских инвесторов

Токенизация активов позволить дать дополнительный толчок развитию малому и среднему бизнесу.
BankEx Open Asset Foundation, крипто финтех-платформа для токенизации реальных и банковских активов и торговли ими, объявила о начале предварительной продажи своих токенов, выпущеных на блокчейн-платформе Waves. Старт продаж назначен на 13:00 по среднеевропейскому времени (14:00 по Москве).
В ходе pre-ICO ранним инвесторам в рамках private placement будет доступно три миллиона токенов: первые 500 тысяч по 0.2 USD, следующие 500 тысяч по 0.25 USD, затем один миллион по 0.3 USD и в завершение еще миллион токенов по цене 0.33 USD. «К участию в private placement будут допущены аккредитованные инвесторы, с минимальным порогом для инвестиций 10 000 USD», - уточняется в релизе компании. Часть токенов будет доступна для российских инвесторов в розницу на бирже DAX, на базе платформы Waves. Розничная цена токена составит 0.05 WAVES.
Первый выпуск ICO BankEx Foundation состоится в период с 21 августа по 21 ноября 2017, за это время будет продано примерно 30 миллионов токенов BankEx на сумму не менее 10 млн USD. Второй выпуск ICO составит 100 млн. токенов и пройдет не ранее 2019 года.
«Новый продукт компании открывает широкие перспективы не только для инвесторов, но и финансовых институтов, которые смогут вывести на рынок ранее неликвидные активы», - считает считает основатель блокчейн-платформы Waves и советник BankEx по размещению Александр Иванов. По его мнению, этот механизм позволить дать дополнительный толчок развитию малому и среднему бизнесу.
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