Jeff Jeff Любитель

Регистрация: 24.07.2015 Сообщений: 242 Благодарностей: 22 УГ: 0 КП: 0.056 подарки

Есть веские основания полагать, что Bitcoin находится в пузыре Популярность торговли Bitcoin теперь достигла точки, где никто, кроме New York Times, не считает нужным объявлять криптовалюты или, в частности, первоначальные предложение монет (ICO) «Самый простой путь к богатству в Интернете». Не упускаем из виду, что CNBC на этой недели опубликовала краткое руководство по торговле криптовалютой со смартфонов, а MarketWatch представила подросткового миллионера-биткойнов, который теперь прогнозирует целевую цену в 1 миллион долларов.







Это точно такие заголовки и истории, которые характеризуют спекулятивную манию, иначе известную как «пузырь». Для тех, кто был во время мании доткома, это должно было быстро вернуть воспоминания людям.



Но чтобы действительно понять манию, вам нужно искать не дальше, чем основной аргумент в покупке криптовалюты, в первую очередь. Инвесторы утверждают, что стоимость исходит из ограниченного предложения. Беда в том, что существует неограниченное количество типов монет, которые могут быть созданы!



Вселенная монеты продолжает расширять. ICO (первоначальное предложение монеты) это увлечение, которое намного сумасшедшие, чем мания дневной торговли. И его суть заключается в том, что это по существу не что иное, как очень тонко завуалированная схема понзи. Фактически, кто-то счел нужным создать PonziCoin (по крайней мере, она впереди. В отличие от пузыря IPO, держатели токенов ICO не имеют прямого требования или доли в прибыли этих механизмов.



Теперь некоторые утверждают, что он не может быть пузырем, когда многие называют его пузырем. Эти люди должны были выучить этот урок во время пузыря на рынке жилья. Дело в том, что это всего лишь пузырь, когда все признают, что это пузырь, до того как начнут игру.







Сегодня мы видим то же самое в Bitcoin. Криптотрейдеры знают, что это пузырь. Как и каждый пузырь (или схема понзи), они рассчитывают на большего дурака, платящего еще более безумную цену, чтобы они могли получить прибыль. Но похоже, что мы, возможно, уже достигли точки наивысшей глупости. Время покажет.





Перевод специально для mmgp.ru





https://text.ru/antiplagiat/5951e4a0a8a8b Это точно такие заголовки и истории, которые характеризуют спекулятивную манию, иначе известную как «пузырь». Для тех, кто был во время мании доткома, это должно было быстро вернуть воспоминания людям.Но чтобы действительно понять манию, вам нужно искать не дальше, чем основной аргумент в покупке криптовалюты, в первую очередь. Инвесторы утверждают, что стоимость исходит из ограниченного предложения. Беда в том, что существует неограниченное количество типов монет, которые могут быть созданы!Вселенная монеты продолжает расширять. ICO (первоначальное предложение монеты) это увлечение, которое намного сумасшедшие, чем мания дневной торговли. И его суть заключается в том, что это по существу не что иное, как очень тонко завуалированная схема понзи. Фактически, кто-то счел нужным создать PonziCoin (по крайней мере, она впереди. В отличие от пузыря IPO, держатели токенов ICO не имеют прямого требования или доли в прибыли этих механизмов.Теперь некоторые утверждают, что он не может быть пузырем, когда многие называют его пузырем. Эти люди должны были выучить этот урок во время пузыря на рынке жилья. Дело в том, что это всего лишь пузырь, когда все признают, что это пузырь, до того как начнут игру.Сегодня мы видим то же самое в Bitcoin. Криптотрейдеры знают, что это пузырь. Как и каждый пузырь (или схема понзи), они рассчитывают на большего дурака, платящего еще более безумную цену, чтобы они могли получить прибыль. Но похоже, что мы, возможно, уже достигли точки наивысшей глупости. Время покажет.

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